В аэропортах Москвы начали бесплатно раздавать пассажирам воду

В московских аэропортах пассажирам и посетителям начали бесплатно предоставлять питьевую воду. Об этом сообщили пресс-службы аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово в официальных сообщениях, опубликованных 21 июля 2025 года.
«Аэропорты московского авиаузла — Шереметьево, Внуково и Домодедово — обеспечивают пассажиров и посетителей водой бесплатно», — сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службы аэропортов.
В Шереметьево с 2015 года все терминалы оборудованы фонтанчиками и пурифайерами — устройствами для очистки, охлаждения и нагрева воды. В период ограничений сотрудники авиакомпании «Аэрофлот» дополнительно раздают воду пассажирам у билетных касс. Для желающих приобрести бутилированную воду она предлагается по цене от 59 рублей за 0,5 литра в зоне вылета и прилета.
Во Внуково на территории всех терминалов установлены питьевые фонтанчики, которыми могут воспользоваться пассажиры и посетители. Кроме того, сотрудники авиакомпаний-партнеров периодически бесплатно раздают воду у стоек регистрации. Также можно приобрести воду в магазинах и кафе по цене от 45 рублей за бутылку объемом 0,5 литра.
В Домодедово также сообщили, что доступ к питьевой воде обеспечен для всех категорий пассажиров. Пурифайеры установлены в терминале, а бесплатная вода предоставляется в медицинском центре Dme Med, семейной зоне Family Service, детской комнате сектора С и зале ожидания для маломобильных пассажиров. Бутилированная вода реализуется в магазинах «Аленка» по цене 43,99 рубля за 0,5 литра, а в сетях «Магнит GO» и «Магнит сити» — от 89 до 99,99 рубля в зависимости от бренда.
В то же время первый замруководителя партии «Новые люди» Владислав Даванков возмутился, что бутылка воды во Внуково — 450 рублей. С подобным заявлением он выступил после того, как подписчики прислали ему фото чека из аэропорта. «Бутылка воды во Внуково — 450 рублей <...> это просто бессовестно. После двух часов задержки воду людям должны давать бесплатно», — написал Даванков.
Депутат заявил, что обратится в УФАС. Так он хочет ограничить рост цен и тарифов для пассажиров в случае форс-мажора.
Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура Российской Федерации осуществляет контроль над ситуацией, связанной с отменой и задержками авиарейсов в российских аэропортах. В рамках надзорных мероприятий сотрудники прокуратуры также проводят проверки стоимости питьевой воды и других товаров первой необходимости, реализуемых на территории аэропортов.
В период с 19 по 21 июля в центральных регионах России действовали ограничения на функционирование аэропортов. В частности, воздушные гавани Москвы неоднократно приостанавливали взлеты и посадки воздушных судов. В результате авиакомпаниям пришлось вносить изменения в расписание рейсов.
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