В офис telegram-канала Baza пришли силовики, главред не на связи

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Сотрудники пришли с обысками в офис редакции Baza (архивное фото)
Сотрудники пришли с обысками в офис редакции Baza (архивное фото) Фото:

В офис редакции telegram-канала Baza прибыли сотрудники полиции и ОМОН. Одновременно силовики провели обыск в квартире главного редактора издания Глеба Трифонова.

Как сообщает редакция канала, после обыска главного редактора увезли в неизвестном направлении. С тех пор связь с ним потеряна: родные, коллеги и адвокаты не могут установить его местонахождение. Позже в тот же день сотрудники полиции пришли в офис редакции Baza. На момент визита в помещении находились сотрудники издания, которые после прихода силовиков перестали выходить на связь.

По информации, которую приводит редакция, действия полиции могут быть связаны с возбуждением уголовного дела в одном из российских регионов. Однако пока неизвестно в рамках какого именно дела проводятся обыски.

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В офис редакции telegram-канала Baza прибыли сотрудники полиции и ОМОН. Одновременно силовики провели обыск в квартире главного редактора издания Глеба Трифонова. Как сообщает редакция канала, после обыска главного редактора увезли в неизвестном направлении. С тех пор связь с ним потеряна: родные, коллеги и адвокаты не могут установить его местонахождение. Позже в тот же день сотрудники полиции пришли в офис редакции Baza. На момент визита в помещении находились сотрудники издания, которые после прихода силовиков перестали выходить на связь. По информации, которую приводит редакция, действия полиции могут быть связаны с возбуждением уголовного дела в одном из российских регионов. Однако пока неизвестно в рамках какого именно дела проводятся обыски.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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