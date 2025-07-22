В офис telegram-канала Baza пришли силовики, главред не на связи

В офис редакции telegram-канала Baza прибыли сотрудники полиции и ОМОН. Одновременно силовики провели обыск в квартире главного редактора издания Глеба Трифонова.
Как сообщает редакция канала, после обыска главного редактора увезли в неизвестном направлении. С тех пор связь с ним потеряна: родные, коллеги и адвокаты не могут установить его местонахождение. Позже в тот же день сотрудники полиции пришли в офис редакции Baza. На момент визита в помещении находились сотрудники издания, которые после прихода силовиков перестали выходить на связь.
По информации, которую приводит редакция, действия полиции могут быть связаны с возбуждением уголовного дела в одном из российских регионов. Однако пока неизвестно в рамках какого именно дела проводятся обыски.
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