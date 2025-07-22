Самое главное о трагической гибели 18-летней пермячки на заборе у бара

В Перми продолжается расследование уголовного дела, возбужденного после того, как возле одного из баров в Закамске было обнаружено тело 18-летней девушки. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад о результатах расследования. URA.RU собрало воедино все, что известно о трагической гибели юной пермячки и предварительных версиях произошедшего.
Погибшая
Надежде было 18 лет. Она родом из села Мокино Нытвенского района. Надежда была шестым по счету ребенком, всего у ее родителей 10 детей. Надежда ждала своего молодого человека из армии. Они планировали переехать жить в Пермь, после его возвращения со службы. Девушка мечтала стать кондитером, она обучалась этой профессии в Нытве. Незадолго до гибели она нашла работу в Перми
Вечер перед смертью
Известно, что в день перед гибелью Надежда была у своей подруги. Они вместе выпивали дома, потом поехали в бар. В какой-то момент Надя пропала из поля зрения подруги, а позже ее тело было обнаружено нанизанным на острые прутья забора, огораживающего питейное заведение. Впоследствии стало известно, что в крови погибшей было обнаружено 5,8 промилле алкоголя. Это практически смертельная доза.
Позиция родственников
На похороны к 18-летней Надежде пришли более 100 человек. Родные приехали даже из других регионов, чтобы проститься с девушкой. Именно там близкие погибшей высказали свои предположения, что Надежду могли опоить алкоголем или чем-то другим. По словам знакомых, она не употребляла алкоголь и практически никогда не ходила по питейным заведениям.
Уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В течение нескольких дней на месте гибели девушки работали сотрудники полиции и следственного комитета, а на ночь бар, где отдыхала погибшая, был оцеплен и находился под охраной. Рассматривалось несколько версий случившегося. По одной из них, девушка сумела выбраться через окно второго этажа и упала с крыши. Эту версию проверяли во время следственного эксперимента, чтобы узнать могла ли пермячка упасть на острые прутья забора. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.
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