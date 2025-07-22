В лесах Пермского края ввели карантин из-за опасного жука-вредителя

Из-за распространения жука-полиграфа в лесах Пермского края ввели карантин
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Как правило, страдает сибирская пихта
Как правило, страдает сибирская пихта Фото:

В Пермском крае зафиксировано значительное распространение уссурийского полиграфа — опасного вредителя, поедающего деревья. В связи с этим на территории региона введены карантинные фитосанитарные зоны, охватывающие свыше 145 тысяч гектаров леса.

«Заражение вредителем выявлено в лесных массивах Куединского, Кишертского и Сивинского районов. Проведенные специалистами обследования позволили обнаружить очаги поражения», — сообщает Управление Россельхознадзора по Пермскому краю на официальном сайте. 

Карантинные ограничения распространены на лесные территории и прилегающие земли вблизи населенных пунктов Дойная, Большие Кусты, Ошья, Верхняя Сава, Старый Шагирт, Гожан, Верхний Тымбай, а также в районах колхозов Памяти Ленина, Свердлова, Торговище, Ключи и ТОО Искра. Под фитосанитарный контроль также попали земли в окрестностях сел Екатерининское, Серьгино, Дмитриево и ряда других населенных пунктов.

Ранее URA.RU неоднократно писало о методах властей по борьбе с уссурийским полиграфом. Уточнялось, что насекомое имеет небольшой размер до трех миллиметров. Взрослые особи и личинки прогрызают ходы под корой ослабленных деревьев. Как правило, страдает сибирская пихта. Вместе с вредителями распространяется фитопатогенный гриб, в результате окраска дерева меняется на ярко-красную.

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В Пермском крае зафиксировано значительное распространение уссурийского полиграфа — опасного вредителя, поедающего деревья. В связи с этим на территории региона введены карантинные фитосанитарные зоны, охватывающие свыше 145 тысяч гектаров леса. «Заражение вредителем выявлено в лесных массивах Куединского, Кишертского и Сивинского районов. Проведенные специалистами обследования позволили обнаружить очаги поражения», — сообщает Управление Россельхознадзора по Пермскому краю на официальном сайте.  Карантинные ограничения распространены на лесные территории и прилегающие земли вблизи населенных пунктов Дойная, Большие Кусты, Ошья, Верхняя Сава, Старый Шагирт, Гожан, Верхний Тымбай, а также в районах колхозов Памяти Ленина, Свердлова, Торговище, Ключи и ТОО Искра. Под фитосанитарный контроль также попали земли в окрестностях сел Екатерининское, Серьгино, Дмитриево и ряда других населенных пунктов. Ранее URA.RU неоднократно писало о методах властей по борьбе с уссурийским полиграфом. Уточнялось, что насекомое имеет небольшой размер до трех миллиметров. Взрослые особи и личинки прогрызают ходы под корой ослабленных деревьев. Как правило, страдает сибирская пихта. Вместе с вредителями распространяется фитопатогенный гриб, в результате окраска дерева меняется на ярко-красную.
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