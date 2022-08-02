Власти составили план борьбы с жуками, пугающими Пермский край

03 августа 2022 в 11:03 Размер текста - 17 +

Вредитель крайне опасен для пихт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Министерство природных ресурсов Пермского края опубликовало на своем сайте план борьбы с уссурийскими полиграфами — жуками, поражающими хвойные деревья. Из-за них обсуждалось введение режима ЧС в регионе. Власти намерены вносить изменение в лесное законодательство РФ. «Подготовка предложений по изменению лесного законодательства в части Правил санитарной безопасности в лесах и Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов — до 12.08.2022 г. Проведение совещания с руководителем Рослесхоза Советниковым И.В. по вопросу внесения изменений в лесное законодательство — до 19.08.2022», — говорится в документе. Уссурийский полиграф поражает в первую очередь пихты. Сначала он заражает ослабленные деревья, а потом переходит на здоровые. В результате деревья высыхают. Власти намерены до 19 августа подготовить список всех участков, где произрастает пихта и мониторить их состояние до 1 августа 2023 года. При минприроды Пермского края будет создана отдельная рабочая группа. Планируется также увеличить расходы на наблюдение за состоянием деревьев и санитарные рубки. Пораженные участки в приоритетном порядке будут передаваться в аренду под вырубку.

Министерство природных ресурсов Пермского края опубликовало на своем сайте план борьбы с уссурийскими полиграфами — жуками, поражающими хвойные деревья. Из-за них обсуждалось введение режима ЧС в регионе. Власти намерены вносить изменение в лесное законодательство РФ. «Подготовка предложений по изменению лесного законодательства в части Правил санитарной безопасности в лесах и Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов — до 12.08.2022 г. Проведение совещания с руководителем Рослесхоза Советниковым И.В. по вопросу внесения изменений в лесное законодательство — до 19.08.2022», — говорится в документе. Уссурийский полиграф поражает в первую очередь пихты. Сначала он заражает ослабленные деревья, а потом переходит на здоровые. В результате деревья высыхают. Власти намерены до 19 августа подготовить список всех участков, где произрастает пихта и мониторить их состояние до 1 августа 2023 года. При минприроды Пермского края будет создана отдельная рабочая группа. Планируется также увеличить расходы на наблюдение за состоянием деревьев и санитарные рубки. Пораженные участки в приоритетном порядке будут передаваться в аренду под вырубку.