Экс-замминистра обороны Булгакову продлили арест

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Булгакову продлили арест до октября 2025 года
Булгакову продлили арест до октября 2025 года Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Мосгорсуд продлил срок ареста бывшему замминистра обороны России, генералу армии Дмитрию Булгакову, обвиняемому в мошенничестве на сумму более 49 миллионов рублей. Это следует из хода заседания суда 22 июля.

«Продлить обвиняемому Булгакову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 25 октября», — огласил постановление судья, его слова передает РИА Новости. В рамках этого уголовного дела под арестом также остаются генеральный директор ООО «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнев. Решение о продлении ареста им было принято тем же судебным заседанием.

По данным следствия, Булгаков, отвечавший за материально-техническое обеспечение ВС РФ, использовал служебное положение для лоббирования интересов АО «Грязинский пищевой комбинат» и заключения контрактов с аффилированными структурами. Расследование дела в отношении Булгакова завершено, сейчас защита знакомится с материалами.

Следствие полагает, что при заключении контрактов на энергетическое обследование систем освещения Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге, к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма. Она, по версии следствия, необоснованно получила около 50 миллионов рублей. Адвокат Булгакова Александр Севрук ранее заявлял, что его подзащитный не признает вину и не получал указанных денежных средств — они, по информации защиты, находятся на счетах фирмы-подрядчика АО «Петербургская сбытовая компания».

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Мосгорсуд продлил срок ареста бывшему замминистра обороны России, генералу армии Дмитрию Булгакову, обвиняемому в мошенничестве на сумму более 49 миллионов рублей. Это следует из хода заседания суда 22 июля. «Продлить обвиняемому Булгакову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 25 октября», — огласил постановление судья, его слова передает РИА Новости. В рамках этого уголовного дела под арестом также остаются генеральный директор ООО «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнев. Решение о продлении ареста им было принято тем же судебным заседанием. По данным следствия, Булгаков, отвечавший за материально-техническое обеспечение ВС РФ, использовал служебное положение для лоббирования интересов АО «Грязинский пищевой комбинат» и заключения контрактов с аффилированными структурами. Расследование дела в отношении Булгакова завершено, сейчас защита знакомится с материалами. Следствие полагает, что при заключении контрактов на энергетическое обследование систем освещения Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге, к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма. Она, по версии следствия, необоснованно получила около 50 миллионов рублей. Адвокат Булгакова Александр Севрук ранее заявлял, что его подзащитный не признает вину и не получал указанных денежных средств — они, по информации защиты, находятся на счетах фирмы-подрядчика АО «Петербургская сбытовая компания».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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