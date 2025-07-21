Якушев вручил юбилейную социальную карту от ЕР жене участника СВО в ХМАО

Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев вручил 14-тысячную карту «Zабота» супруге участника спецоперации Евгении Гумаровой. Церемония прошла на форуме муниципальных депутатов в Ханты-Мансийске, передаёт корреспондент URA.RU.
«Вам огромное спасибо. Держитесь, мы рядом с вами», — сказал Якушев жительнице Югры. Вместе с картой он передал ей мягкую игрушку — символ партии.
Карта «Zабота» — окружной проект, позволяющий участникам СВО и их семьям получать скидки на товары, посещать секции и пользоваться общественным транспортом. К инициативе присоединились более 1300 предпринимателей по всему региону.
Ранее URA.RU сообщало, что Якушев прибыл в Ханты-Мансийск с рабочим визитом. Возле КТЦ «Югра-Классик» он вместе с губернатором Русланом Кухаруком отправил гуманитарную технику в зону СВО.
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