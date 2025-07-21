21 июля 2025

Якушев вручил юбилейную социальную карту от ЕР жене участника СВО в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Якушев в Ханты-Мансийске вручил 14-тысячную карту жене участника СВО
Якушев в Ханты-Мансийске вручил 14-тысячную карту жене участника СВО Фото:

Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев вручил 14-тысячную карту «Zабота» супруге участника спецоперации Евгении Гумаровой. Церемония прошла на форуме муниципальных депутатов в Ханты-Мансийске, передаёт корреспондент URA.RU.

«Вам огромное спасибо. Держитесь, мы рядом с вами», — сказал Якушев жительнице Югры. Вместе с картой он передал ей мягкую игрушку — символ партии.

Карта «Zабота» — окружной проект, позволяющий участникам СВО и их семьям получать скидки на товары, посещать секции и пользоваться общественным транспортом. К инициативе присоединились более 1300 предпринимателей по всему региону.

Ранее URA.RU сообщало, что Якушев прибыл в Ханты-Мансийск с рабочим визитом. Возле КТЦ «Югра-Классик» он вместе с губернатором Русланом Кухаруком отправил гуманитарную технику в зону СВО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев вручил 14-тысячную карту «Zабота» супруге участника спецоперации Евгении Гумаровой. Церемония прошла на форуме муниципальных депутатов в Ханты-Мансийске, передаёт корреспондент URA.RU. «Вам огромное спасибо. Держитесь, мы рядом с вами», — сказал Якушев жительнице Югры. Вместе с картой он передал ей мягкую игрушку — символ партии. Карта «Zабота» — окружной проект, позволяющий участникам СВО и их семьям получать скидки на товары, посещать секции и пользоваться общественным транспортом. К инициативе присоединились более 1300 предпринимателей по всему региону. Ранее URA.RU сообщало, что Якушев прибыл в Ханты-Мансийск с рабочим визитом. Возле КТЦ «Югра-Классик» он вместе с губернатором Русланом Кухаруком отправил гуманитарную технику в зону СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...