Стали известны номера партий на выборах в челябинское заксобрание

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Партии распределили места на избирательном бюллетене
Партии распределили места на избирательном бюллетене Фото:
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Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

В облизбиркоме состоялась жеребьевка по распределению номеров партий выборах в заксобрание Челябинской области по партийным спискам. Об этом сообщили в пресс-службе избиркома.

«Процедура проходила в формате случайной выборки. Представители политических партий вытягивали номер в порядке регистрации списков. Номера, полученные в результате жеребьевки, будут соответствовать последовательности размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене», — сообщает telegram-канал избиркома.

В бюллетене первым будет логотип и название партии «Единая Россия», следом будет идти символика и название Партии пенсионеров. Затем последуют логотипы и наименования «Новых людей», ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России».

На выборах списки кандидатов по партийным спискам зарегистрированы 272 кандидата от шести партий. ЕР выдвинула 46 кандидатов, КПРФ — 43 кандидата, ЛДПР — 45 кандидатов, «Новые люди» — 41 кандидата, Партия пенсионеров — 31 кандидата, эсеры — 66 кандидатов.

Выборы в заксобрание пройдут с 12 по 14 сентября. Одновременно состоятся выборы в собрания почти всех городов и муниципальных округов Челябинской области. Предстоит выбрать 60 депутатов заксобрания региона и 723 муниципальных депутата.

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В облизбиркоме состоялась жеребьевка по распределению номеров партий выборах в заксобрание Челябинской области по партийным спискам. Об этом сообщили в пресс-службе избиркома. «Процедура проходила в формате случайной выборки. Представители политических партий вытягивали номер в порядке регистрации списков. Номера, полученные в результате жеребьевки, будут соответствовать последовательности размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене», — сообщает telegram-канал избиркома. В бюллетене первым будет логотип и название партии «Единая Россия», следом будет идти символика и название Партии пенсионеров. Затем последуют логотипы и наименования «Новых людей», ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России». На выборах списки кандидатов по партийным спискам зарегистрированы 272 кандидата от шести партий. ЕР выдвинула 46 кандидатов, КПРФ — 43 кандидата, ЛДПР — 45 кандидатов, «Новые люди» — 41 кандидата, Партия пенсионеров — 31 кандидата, эсеры — 66 кандидатов. Выборы в заксобрание пройдут с 12 по 14 сентября. Одновременно состоятся выборы в собрания почти всех городов и муниципальных округов Челябинской области. Предстоит выбрать 60 депутатов заксобрания региона и 723 муниципальных депутата.
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© Служба новостей «URA.RU»
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