Стали известны номера партий на выборах в челябинское заксобрание

В облизбиркоме состоялась жеребьевка по распределению номеров партий выборах в заксобрание Челябинской области по партийным спискам. Об этом сообщили в пресс-службе избиркома.
«Процедура проходила в формате случайной выборки. Представители политических партий вытягивали номер в порядке регистрации списков. Номера, полученные в результате жеребьевки, будут соответствовать последовательности размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене», — сообщает telegram-канал избиркома.
В бюллетене первым будет логотип и название партии «Единая Россия», следом будет идти символика и название Партии пенсионеров. Затем последуют логотипы и наименования «Новых людей», ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России».
На выборах списки кандидатов по партийным спискам зарегистрированы 272 кандидата от шести партий. ЕР выдвинула 46 кандидатов, КПРФ — 43 кандидата, ЛДПР — 45 кандидатов, «Новые люди» — 41 кандидата, Партия пенсионеров — 31 кандидата, эсеры — 66 кандидатов.
Выборы в заксобрание пройдут с 12 по 14 сентября. Одновременно состоятся выборы в собрания почти всех городов и муниципальных округов Челябинской области. Предстоит выбрать 60 депутатов заксобрания региона и 723 муниципальных депутата.
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