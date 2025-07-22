На Челябинскую область обрушатся град и грозы

На Челябинскую область идут грозовые тучи с градом. О непогоде 23 июля предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«23 июля в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди, в западных районах до сильных. В отдельных районах грозы, возможен град», — уточнили метеорологи.
Синоптики отметили, что при грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Ночные температуры составят 13-18 градусов, днем до 23 градусов, на юге региона до 28 градусов.
В Челябинске ночью без осадков, днем вероятны дожди и грозы. Ночью температура воздуха составит 16-18 градусов, днем до 23 градусов тепла.
Синоптики уже предупреждали о том, что на регион движется циклон с обильными осадками. Дожди понизят высокую температуру, установившуюся в области за последние дни.
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