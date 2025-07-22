На Челябинскую область обрушатся град и грозы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На регион идут грозовые тучи с градом
На регион идут грозовые тучи с градом Фото:

На Челябинскую область идут грозовые тучи с градом. О непогоде 23 июля предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«23 июля в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди, в западных районах до сильных. В отдельных районах грозы, возможен град», — уточнили метеорологи.

Синоптики отметили, что при грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Ночные температуры составят 13-18 градусов, днем до 23 градусов, на юге региона до 28 градусов.

В Челябинске ночью без осадков, днем вероятны дожди и грозы. Ночью температура воздуха составит 16-18 градусов, днем до 23 градусов тепла.

Синоптики уже предупреждали о том, что на регион движется циклон с обильными осадками. Дожди понизят высокую температуру, установившуюся в области за последние дни.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Челябинскую область идут грозовые тучи с градом. О непогоде 23 июля предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «23 июля в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди, в западных районах до сильных. В отдельных районах грозы, возможен град», — уточнили метеорологи. Синоптики отметили, что при грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Ночные температуры составят 13-18 градусов, днем до 23 градусов, на юге региона до 28 градусов. В Челябинске ночью без осадков, днем вероятны дожди и грозы. Ночью температура воздуха составит 16-18 градусов, днем до 23 градусов тепла. Синоптики уже предупреждали о том, что на регион движется циклон с обильными осадками. Дожди понизят высокую температуру, установившуюся в области за последние дни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...