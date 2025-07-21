21 июля 2025

«Есть над чем задуматься»: Якушев указал на нехватку членов «Единой России» в ХМАО

Якушев указал на нехватку членов «Единой России» в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев выступил на форуме муниципальных депутатов в ХМАО
Секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев выступил на форуме муниципальных депутатов в ХМАО Фото:

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев указал региональному руководству на нехватку членов партии в ХМАО. На форуме муниципальных депутатов он заявил, что Югра не добирает показателей по соотношению партийцев к избирателям.

«У нас 23 509 членов партии „Единая Россия“ в Ханты-Мансийском автономном округе. У нас есть показатели — 2,3 тысячи человек на 100 тысяч избирателей. Прошу не путать: не жителей, а избирателей. Это средний показатель по стране. У нас на сегодняшний день в Югре 2 тысячи. Не дотягиваем, коллеги, до показателей. Есть над чем задуматься», — предостерег Якушев главу реготделения Бориса Хохрякова.

По его словам, проблему можно решить, приняв сторонников в список партийцев. Путь от сторонника ЕР до члена партии занимает полгода.

Ранее URA.RU писало о том, что Якушев дал старт отправке на СВО военной техники. Единороссы закупили ее на средства депутатского фонда.

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Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев указал региональному руководству на нехватку членов партии в ХМАО. На форуме муниципальных депутатов он заявил, что Югра не добирает показателей по соотношению партийцев к избирателям. «У нас 23 509 членов партии „Единая Россия“ в Ханты-Мансийском автономном округе. У нас есть показатели — 2,3 тысячи человек на 100 тысяч избирателей. Прошу не путать: не жителей, а избирателей. Это средний показатель по стране. У нас на сегодняшний день в Югре 2 тысячи. Не дотягиваем, коллеги, до показателей. Есть над чем задуматься», — предостерег Якушев главу реготделения Бориса Хохрякова. По его словам, проблему можно решить, приняв сторонников в список партийцев. Путь от сторонника ЕР до члена партии занимает полгода. Ранее URA.RU писало о том, что Якушев дал старт отправке на СВО военной техники. Единороссы закупили ее на средства депутатского фонда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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