«Есть над чем задуматься»: Якушев указал на нехватку членов «Единой России» в ХМАО

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев указал региональному руководству на нехватку членов партии в ХМАО. На форуме муниципальных депутатов он заявил, что Югра не добирает показателей по соотношению партийцев к избирателям.
«У нас 23 509 членов партии „Единая Россия“ в Ханты-Мансийском автономном округе. У нас есть показатели — 2,3 тысячи человек на 100 тысяч избирателей. Прошу не путать: не жителей, а избирателей. Это средний показатель по стране. У нас на сегодняшний день в Югре 2 тысячи. Не дотягиваем, коллеги, до показателей. Есть над чем задуматься», — предостерег Якушев главу реготделения Бориса Хохрякова.
По его словам, проблему можно решить, приняв сторонников в список партийцев. Путь от сторонника ЕР до члена партии занимает полгода.
Ранее URA.RU писало о том, что Якушев дал старт отправке на СВО военной техники. Единороссы закупили ее на средства депутатского фонда.
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