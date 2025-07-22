В Северной Осетии отменили массовые мероприятия из-за угроз российским военным

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В Северной Осетии сообщили об угрозе покушений на жизнь военных и их семей
В Северной Осетии сообщили об угрозе покушений на жизнь военных и их семей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Северной Осетии приостановили проведение массовых публичных мероприятий на территории республики из-за поступивших данных об угрозе безопасности российских военнослужащих и их родственников. Об этом сообщили в правительстве региона.

«В связи с поступающей в Оперативный штаб РСО — Алания информацией об угрозе покушения на жизнь военнослужащих Вооруженных Сил РФ и их родственников в ходе инициированной украинскими спецслужбами несанкционированной акции в г. Владикавказе Оперативным штабом РСО — Алания приняты решения: приостановить на территории РСО-Алания проведение массовых публичных мероприятий», — говорится в сообщении официального telegram-канала пресс-службы правительства и главы Северной Осетии. В региональном оперштабе также приняли другие дополнительные меры по обеспечению безопасности.

В частности, усилен досмотр транзитных транспортных средств и грузов, а также организован личный осмотр граждан, находящихся в транспортных средствах. Кроме того, введен запрет на фотографирование и видеосъемку военных объектов, критически важной инфраструктуры, а также мест падения беспилотных летательных аппаратов.

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Власти Северной Осетии приостановили проведение массовых публичных мероприятий на территории республики из-за поступивших данных об угрозе безопасности российских военнослужащих и их родственников. Об этом сообщили в правительстве региона. «В связи с поступающей в Оперативный штаб РСО — Алания информацией об угрозе покушения на жизнь военнослужащих Вооруженных Сил РФ и их родственников в ходе инициированной украинскими спецслужбами несанкционированной акции в г. Владикавказе Оперативным штабом РСО — Алания приняты решения: приостановить на территории РСО-Алания проведение массовых публичных мероприятий», — говорится в сообщении официального telegram-канала пресс-службы правительства и главы Северной Осетии. В региональном оперштабе также приняли другие дополнительные меры по обеспечению безопасности. В частности, усилен досмотр транзитных транспортных средств и грузов, а также организован личный осмотр граждан, находящихся в транспортных средствах. Кроме того, введен запрет на фотографирование и видеосъемку военных объектов, критически важной инфраструктуры, а также мест падения беспилотных летательных аппаратов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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