В Северной Осетии отменили массовые мероприятия из-за угроз российским военным

Власти Северной Осетии приостановили проведение массовых публичных мероприятий на территории республики из-за поступивших данных об угрозе безопасности российских военнослужащих и их родственников. Об этом сообщили в правительстве региона.
«В связи с поступающей в Оперативный штаб РСО — Алания информацией об угрозе покушения на жизнь военнослужащих Вооруженных Сил РФ и их родственников в ходе инициированной украинскими спецслужбами несанкционированной акции в г. Владикавказе Оперативным штабом РСО — Алания приняты решения: приостановить на территории РСО-Алания проведение массовых публичных мероприятий», — говорится в сообщении официального telegram-канала пресс-службы правительства и главы Северной Осетии. В региональном оперштабе также приняли другие дополнительные меры по обеспечению безопасности.
В частности, усилен досмотр транзитных транспортных средств и грузов, а также организован личный осмотр граждан, находящихся в транспортных средствах. Кроме того, введен запрет на фотографирование и видеосъемку военных объектов, критически важной инфраструктуры, а также мест падения беспилотных летательных аппаратов.
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