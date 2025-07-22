Что будет, если попытаться открыть запрещенный материал

Заблокированный экстремистский материал невозможно открыть случайно, поэтому не стоит пытаться обходить блокировки с помощью VPN-сервисов. Об этом сообщил зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи и член комиссии ГД ФС РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев.
«Случайно заблокированный материал открыть невозможно. Поэтому не надо этого делать. Все экстремистские материалы уже заблокированы. Не надо пытаться обходить блокировку. Никак», — сказал Олег Матвейчев в беседе с URA.RU.
Так он прокомментировал принятый Госдумой закон о штрафах за просмотр экстремистского контента. По нему, за умышленный поиск и доступ к экстремистским материалам в интернете предусмотрен штраф от трех до пяти тысяч рублей. Также предусматриваются штрафы за рекламу VPN и других средств доступа к запрещенным сайтам.
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