Госдума приняла закон о наказаниях за просмотр экстремистского контента

В России готовятся ввести закон, предусматривающий административные штрафы до 5 тысяч рублей за умышленный поиск и доступ к экстремистским материалам в интернете, а также крупные штрафы за рекламу VPN-сервисов. Соответствующий проект принят Госдумой в окончательном третьем чтении.
Согласно принятому закону, граждане, которые сознательно ищут или получают доступ к материалам, включенным в федеральный список экстремистских, могут быть оштрафованы на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. Штрафы предусматриваются и за распространение рекламы VPN и других средств доступа к запрещенным сайтам: для граждан — от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц — от 80 до 150 тысяч, а для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Госдумы.
За незаконную передачу абонентского номера другому лицу гражданам грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям — от 50 до 100 тысяч, организациям — от 100 до 200 тысяч рублей. Аналогичные меры установлены за передачу данных для входа на интернет-ресурсы.
Закон также предусматривает ответственность за нарушение предписаний Роскомнадзора владельцами оборудования для обхода блокировок: граждане в этом случае могут быть оштрафованы на сумму до 80 тысяч рублей, юридические лица — до 500 тысяч рублей, а при повторном нарушении — до миллиона рублей. Для организаторов распространения информации в интернете предусмотрены штрафы до пяти миллионов рублей, а за повторное нарушение — до десяти миллионов. За неисполнение требований силовых ведомств о доступе к базам данных физические лица могут заплатить до 70 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели — до 100 тысяч, юридические лица — до 500 тысяч рублей.
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