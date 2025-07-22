«10 часов без связи»: адвокат задержанного главреда канала Baza требует объяснений

Главный редактор telegram-канала Baza Глеб Трифонов остается вне связи уже почти 10 часов. Адвокатов по-прежнему не допускают к задержанным.
«Глеб Трифонов не на связи уже почти 10 часов», — говорится в сообщении telegram-канала Baza. Там добавили, что следователь не допускает к нему адвокатов, ссылаясь на закон, но не уточняет, какой именно.
Также следователь утверждает, что Трифонов не находится в здании, хотя ранее сотрудники это подтверждали. Адвокаты требуют ответа, где находится Трифонов, что с ним происходит и почему к нему не пускают защиту, передали в telegram-канале.
22 июля в офисе Baza проходят обыски с силовиками. Неизвестно, где находится главный редактор Глеб Трифонов, связаться с ним невозможно. Причины обысков журналистам не объясняют, предположительно они связаны с уголовным делом о превышении полномочий неустановленными полицейскими.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.