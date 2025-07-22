«10 часов без связи»: адвокат задержанного главреда канала Baza требует объяснений

Главред telegram-канала Baza Глеб Трифонов уже 10 часов находится вне связи
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Адвокатов к Трифонову все еще не допускают
Адвокатов к Трифонову все еще не допускают Фото:
новость из сюжета
В редакции telegram-канала Baza идут обыски, возбуждено уголовное дело

Главный редактор telegram-канала Baza Глеб Трифонов остается вне связи уже почти 10 часов. Адвокатов по-прежнему не допускают к задержанным.

«Глеб Трифонов не на связи уже почти 10 часов», — говорится в сообщении telegram-канала Baza. Там добавили, что следователь не допускает к нему адвокатов, ссылаясь на закон, но не уточняет, какой именно.

Также следователь утверждает, что Трифонов не находится в здании, хотя ранее сотрудники это подтверждали. Адвокаты требуют ответа, где находится Трифонов, что с ним происходит и почему к нему не пускают защиту, передали в telegram-канале.

22 июля в офисе Baza проходят обыски с силовиками. Неизвестно, где находится главный редактор Глеб Трифонов, связаться с ним невозможно. Причины обысков журналистам не объясняют, предположительно они связаны с уголовным делом о превышении полномочий неустановленными полицейскими.

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Главный редактор telegram-канала Baza Глеб Трифонов остается вне связи уже почти 10 часов. Адвокатов по-прежнему не допускают к задержанным. «Глеб Трифонов не на связи уже почти 10 часов», — говорится в сообщении telegram-канала Baza. Там добавили, что следователь не допускает к нему адвокатов, ссылаясь на закон, но не уточняет, какой именно. Также следователь утверждает, что Трифонов не находится в здании, хотя ранее сотрудники это подтверждали. Адвокаты требуют ответа, где находится Трифонов, что с ним происходит и почему к нему не пускают защиту, передали в telegram-канале. 22 июля в офисе Baza проходят обыски с силовиками. Неизвестно, где находится главный редактор Глеб Трифонов, связаться с ним невозможно. Причины обысков журналистам не объясняют, предположительно они связаны с уголовным делом о превышении полномочий неустановленными полицейскими.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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