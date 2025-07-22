Защита главреда telegram-канала Baza пожаловалась на недопуск адвокатов

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Адвокатов не допускают к главреду и другим задержанным сотрудникам telegram-канала Baza
Адвокатов не допускают к главреду и другим задержанным сотрудникам telegram-канала Baza Фото:
новость из сюжета
В редакции telegram-канала Baza идут обыски, возбуждено уголовное дело

Адвокатов главного редактора telegram-канала Baza Глеба Трифонова и других задержанных сотрудников не допускают к своим подзащитным, находящимся в здании Следственного управления Следственного комитета по Центральному административному округу Москвы. Об этом сообщил правозащитник Трифонова — Алексей Михальчик.

По словам Михальчика, сотрудники правоохранительных органов более двух с половиной часов отказываются впускать защитников к задержанным. Слова адвоката передает telegram-канал Baza. При этом ранее он отмечал, что с момента задержания прошло «довольно много времени», значительно превышающее установленные законом три часа, и защита считает задержание незаконным.

Следственные действия, по информации защиты, проходят в рамках уголовного дела, которое ведет следователь Гаврилов. Однако в самом Следственном управлении СК по ЦАО Москвы утверждают, что Трифонов и другие сотрудники Baza у них не находятся.

Утром 22 июля в офисе редакции telegram-канала Baza, а также дома у главного редактора, были проведены обыски с участием сотрудников полиции и ОМОН. Связь с сотрудниками редакции пропала, их работа — парализована. 

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Адвокатов главного редактора telegram-канала Baza Глеба Трифонова и других задержанных сотрудников не допускают к своим подзащитным, находящимся в здании Следственного управления Следственного комитета по Центральному административному округу Москвы. Об этом сообщил правозащитник Трифонова — Алексей Михальчик. По словам Михальчика, сотрудники правоохранительных органов более двух с половиной часов отказываются впускать защитников к задержанным. Слова адвоката передает telegram-канал Baza. При этом ранее он отмечал, что с момента задержания прошло «довольно много времени», значительно превышающее установленные законом три часа, и защита считает задержание незаконным. Следственные действия, по информации защиты, проходят в рамках уголовного дела, которое ведет следователь Гаврилов. Однако в самом Следственном управлении СК по ЦАО Москвы утверждают, что Трифонов и другие сотрудники Baza у них не находятся. Утром 22 июля в офисе редакции telegram-канала Baza, а также дома у главного редактора, были проведены обыски с участием сотрудников полиции и ОМОН. Связь с сотрудниками редакции пропала, их работа — парализована. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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