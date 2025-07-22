В аэропорт Кольцово прибыли врио министра транспорта РФ Андрей Никитин и глава Свердловской области Денис Паслер, чтобы объявить старт работы автоматизированной системы паспортного контроля «Сапсан». Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.
«Старт работе нового сервиса, позволяющего пассажирам автоматически — без участия оператора — пересекать государственную границу, дали 22 июля министр транспорта РФ Андрей Никитин, врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, руководитель Росавиации Дмитрий Ядров и генеральный директор УК „Аэропорты Регионов“ Евгений Чудновский», — передает telegram-канал аэропорта.
По словам Никитина, он много раз пользовался Кольцово, так как вырос в Миассе (Челябинская область), и каждый год замечал изменения, новые услуги и рост авиагавани Екатеринбурга. Глава Минтранса подчеркнул, что вместе с губернатором Паслером и другими коллегами будут думать, как дальше развивать аэропорт Кольцово.
«Очень приятно, что новая система прохода по биометрии внедрена именно здесь. Кольцово — это крупнейший региональный международный аэропорт и проведенная модернизация позволит и дальше наращивать международное сообщение», — добавил Андрей Никитин.
Паслер в своей речи на открытии поблагодарил Минтранс за развитие авиапортов в регионах и реализацию субсидий для перевозок. Кроме того, он отметил эффективную работу команды екатеринбургской авиагавани.
Среди региональных аэропортов Кольцово стал первым, куда внедрили подобную технологию. Из посетителей сначала, кто протестировали новую систему стали пассажиры рейсов авиакомпании Uzbekistan Airways в Ташкент и «Уральских авиалиний» в Наманган.
О прилете врио министра транспорта России Андрея Никитина стало известно за несколько часов до прибытия в Екатеринбург. Также у Никитина и Паслера должна состояться личная встреча для обсуждения вопросов финансирования региональных проектов. Глава Минтранса задержится в столице Урала лишь на один вечер.
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