В Свердловской области школьница сломала челюсть, пытаясь повторить скандальный тренд «распятия» на дорожных знаках, который осудил настоятель главного храма Екатеринбурга. Видео с пострадавшей поделилась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
«В Свердловской области школьница сломала челюсть, пытаясь повторить тренд. Сейчас она в больнице. В отношении нее хотят возбудить дело о порче имущества (дорожного знака)», — написала Мизулина в своем telegram-канале.
Молодежь начала забираться на дорожные знаки и фонари, пытаясь повторить образ репера Канье Уэста: на одном из своих концертов музыкант парил над стадионом, имитируя образ Икара. Российские священнослужители уже осудили этот флешмоб, назвав его проявлением неуважения к культурным и религиозным ценностям. Настоятель Храма-на-Крови Максим Миняйло назвал такую пародию грехом и богохульством.
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