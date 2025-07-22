22 июля 2025

В ЯНАО 11-летний подросток на велосипеде попал под колеса авто

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьник получил только ушибы головы и ноги
Школьник получил только ушибы головы и ноги Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) у дома по улице Первомайской, 27 произошло ДТП с 11-летним подростком, сообщили очевидцы. По их словам, ребенок был на велосипеде и попал под колеса легкового авто.

«В Лабытнанги подросток на велосипеде попал в ДТП Сегодня у дома №27 на Первомайской столкнулись легковушка и 11-летний велосипедист», — написано в telegram-канале «Мои Лабытнанги».

Уточняется, что школьник серьезных травм не получил – только ушибы головы и ноги. После осмотра медиками он был отправлен на амбулаторное лечение.

URA.RU направило запрос в Госавтоинспекцию ЯНАО. Ответ ожидается.

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В Лабытнанги (ЯНАО) у дома по улице Первомайской, 27 произошло ДТП с 11-летним подростком, сообщили очевидцы. По их словам, ребенок был на велосипеде и попал под колеса легкового авто. «В Лабытнанги подросток на велосипеде попал в ДТП Сегодня у дома №27 на Первомайской столкнулись легковушка и 11-летний велосипедист», — написано в telegram-канале «Мои Лабытнанги». Уточняется, что школьник серьезных травм не получил – только ушибы головы и ноги. После осмотра медиками он был отправлен на амбулаторное лечение. URA.RU направило запрос в Госавтоинспекцию ЯНАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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