В ЯНАО 11-летний подросток на велосипеде попал под колеса авто

Школьник получил только ушибы головы и ноги
В Лабытнанги (ЯНАО) у дома по улице Первомайской, 27 произошло ДТП с 11-летним подростком, сообщили очевидцы. По их словам, ребенок был на велосипеде и попал под колеса легкового авто.
«В Лабытнанги подросток на велосипеде попал в ДТП Сегодня у дома №27 на Первомайской столкнулись легковушка и 11-летний велосипедист», — написано в telegram-канале «Мои Лабытнанги».
Уточняется, что школьник серьезных травм не получил – только ушибы головы и ноги. После осмотра медиками он был отправлен на амбулаторное лечение.
URA.RU направило запрос в Госавтоинспекцию ЯНАО. Ответ ожидается.
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