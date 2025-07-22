22 июля 2025

Рыбак из ЯНАО похвастался 10-килограммовой щукой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Столь богатый улов ямальцу попался в реке Пякупур
Столь богатый улов ямальцу попался в реке Пякупур Фото:

Житель ЯНАО похвастался трофейным уловом — щукой в 9,8 килограмма. По словам рыбака, столь большую рыбу он смог достать из реки Пякупур.

«Вот это да!.. Выудил из Пякупура огромную щуку», — написал ямалец telegram-канале «Муравленко 24».

Он также поделился фотографиями улова. На них как раз виден вес щуки. По словам мужчины, такой трофей — результат терпения и настоящего мастерства.

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Житель ЯНАО похвастался трофейным уловом — щукой в 9,8 килограмма. По словам рыбака, столь большую рыбу он смог достать из реки Пякупур. «Вот это да!.. Выудил из Пякупура огромную щуку», — написал ямалец telegram-канале «Муравленко 24». Он также поделился фотографиями улова. На них как раз виден вес щуки. По словам мужчины, такой трофей — результат терпения и настоящего мастерства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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