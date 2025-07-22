Столь богатый улов ямальцу попался в реке Пякупур
Житель ЯНАО похвастался трофейным уловом — щукой в 9,8 килограмма. По словам рыбака, столь большую рыбу он смог достать из реки Пякупур.
«Вот это да!.. Выудил из Пякупура огромную щуку», — написал ямалец telegram-канале «Муравленко 24».
Он также поделился фотографиями улова. На них как раз виден вес щуки. По словам мужчины, такой трофей — результат терпения и настоящего мастерства.
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