Силы ПВО отразили массированную атаку Украины дронами

В ночь на 23 июля системы ПВО РФ сбили 33 украинских беспилотника. Атака была совершена на Тульскую, Ростовскую, Нижегородскую, Брянскую и Курскую области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.40 мск 22 июля до 7.00 мск 23 июля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 33 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в telegram-канале МО. Наибольшее количество дронов — 12 — было уничтожено над Тульской областью, 11 — над Ростовской.
Также шесть БПЛА было уничтожено в Нижегородской области, два — в Брянской. И еще по одному было сбито на Курской и Калужской областями.
Ранее сообщалось, что БПЛА ВСУ совершили атаки на территорию Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. В результате происшествия в Новочеркасске на улице Вокзальной пострадали две женщины, получившие ранения средней и легкой степени тяжести. Кроме того, на улице Аксайской мужчина с осколочным ранением живота был госпитализирован в БСМП; его состояние оценивается как крайне тяжелое.
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