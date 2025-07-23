Силы ПВО отразили массированную атаку Украины дронами

Минобороны: системы ПВО РФ сбили 33 украинских беспилотника
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ВСУ массированно атаковали Тульскую и Ростовскую области дронами
ВСУ массированно атаковали Тульскую и Ростовскую области дронами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 23 июля системы ПВО РФ сбили 33 украинских беспилотника. Атака была совершена на Тульскую, Ростовскую, Нижегородскую, Брянскую и Курскую области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. 

"В течение прошедшей ночи в период с 23.40 мск 22 июля до 7.00 мск 23 июля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 33 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в telegram-канале МО. Наибольшее количество дронов — 12 — было уничтожено над Тульской областью, 11 — над Ростовской.

Также шесть БПЛА было уничтожено в Нижегородской области, два — в Брянской. И еще по одному было сбито на Курской и Калужской областями. 

Ранее сообщалось, что БПЛА ВСУ совершили атаки на территорию Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. В результате происшествия в Новочеркасске на улице Вокзальной пострадали две женщины, получившие ранения средней и легкой степени тяжести. Кроме того, на улице Аксайской мужчина с осколочным ранением живота был госпитализирован в БСМП; его состояние оценивается как крайне тяжелое.

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В ночь на 23 июля системы ПВО РФ сбили 33 украинских беспилотника. Атака была совершена на Тульскую, Ростовскую, Нижегородскую, Брянскую и Курскую области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.  "В течение прошедшей ночи в период с 23.40 мск 22 июля до 7.00 мск 23 июля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 33 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в telegram-канале МО. Наибольшее количество дронов — 12 — было уничтожено над Тульской областью, 11 — над Ростовской. Также шесть БПЛА было уничтожено в Нижегородской области, два — в Брянской. И еще по одному было сбито на Курской и Калужской областями.  Ранее сообщалось, что БПЛА ВСУ совершили атаки на территорию Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. В результате происшествия в Новочеркасске на улице Вокзальной пострадали две женщины, получившие ранения средней и легкой степени тяжести. Кроме того, на улице Аксайской мужчина с осколочным ранением живота был госпитализирован в БСМП; его состояние оценивается как крайне тяжелое.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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