В Челябинске почти 1000 домов останутся без горячей воды

В Челябинске 29 июля начинается пятый этап опрессовки. Горячее водоснабжение отключат в 947 многоквартирных домах и 140 социальных учреждениях города. Под отключение попадут здания, расположенные сразу в пяти районах города, сообщили в пресс-службе мэрии.
«Под отключение горячего водоснабжения попадут 947 многоквартирных домов и 140 социальных учреждений города. Дома находятся в Калининском, Ленинском, Советском, Тракторозаводском и Центральном районах города», — сообщили в пресс-службе.
Завершится пятый этап опрессовки 12 августа. Адреса домов, попадающих под отключение, можно увидеть здесь.
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