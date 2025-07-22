22 июля 2025

В Челябинске почти 1000 домов останутся без горячей воды

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Под отключение попадут 947 многоквартирных домов
Под отключение попадут 947 многоквартирных домов Фото:

В Челябинске 29 июля начинается пятый этап опрессовки. Горячее водоснабжение отключат в 947 многоквартирных домах и 140 социальных учреждениях города. Под отключение попадут здания, расположенные сразу в пяти районах города, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Под отключение горячего водоснабжения попадут 947 многоквартирных домов и 140 социальных учреждений города. Дома находятся в Калининском, Ленинском, Советском, Тракторозаводском и Центральном районах города», — сообщили в пресс-службе.

Завершится пятый этап опрессовки 12 августа. Адреса домов, попадающих под отключение, можно увидеть здесь.

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В Челябинске 29 июля начинается пятый этап опрессовки. Горячее водоснабжение отключат в 947 многоквартирных домах и 140 социальных учреждениях города. Под отключение попадут здания, расположенные сразу в пяти районах города, сообщили в пресс-службе мэрии. «Под отключение горячего водоснабжения попадут 947 многоквартирных домов и 140 социальных учреждений города. Дома находятся в Калининском, Ленинском, Советском, Тракторозаводском и Центральном районах города», — сообщили в пресс-службе. Завершится пятый этап опрессовки 12 августа. Адреса домов, попадающих под отключение, можно увидеть здесь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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