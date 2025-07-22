22 июля 2025

Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» нацелился на новый рекорд

В Перми стартовала акция «Цветы жизни» для помощи больным детям
© Служба новостей «URA.RU»
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День знаний уже близко
День знаний уже близко Фото:

В Пермском крае дан старт крупнейшей благотворительной акции «Цветы жизни». Ежегодно школьники и их родители вместо покупки цветов учителям к Дню знаний направляют деньги на помощь сиротам и больным детям. Как сообщили URA.RU в фонде «Дедморозим», сегодня открылась регистрация для участия в акции, которая в прошлом году поставила абсолютный рекорд по количеству участников и собранных средств.

«„Дедморозим“ открывает регистрацию для участников акции „Цветы жизни“. Это крупнейшее благотворительное событие в регионе: родители, школьники и учителя отказываются от множества букетов на День знаний, а сэкономленные средства направляют на помощь сиротам и детям с тяжёлыми заболеваниями», — рассказали в фонде.

Присоединиться к акции можно на сайте flowers.dedmorozim.ru. Все участники получат открытку для учителя, именные сертификаты, линейки и календарь для класса. Акция «Цветы жизни» проходит в Пермском крае с 2018 года. За это время более 120 тысяч человек смогли собрать 26,9 млн рублей на помощь больным детям и сиротам. В 2024 году акция поставила рекорд — удалось собрать 5,1 млн рублей. В марафоне приняли участие не только пермяки, но и школы Москвы, Ленинградской и Свердловской областей, Самары, Нижнего Новгорода и Севастополя. 

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В Пермском крае дан старт крупнейшей благотворительной акции «Цветы жизни». Ежегодно школьники и их родители вместо покупки цветов учителям к Дню знаний направляют деньги на помощь сиротам и больным детям. Как сообщили URA.RU в фонде «Дедморозим», сегодня открылась регистрация для участия в акции, которая в прошлом году поставила абсолютный рекорд по количеству участников и собранных средств. «„Дедморозим“ открывает регистрацию для участников акции „Цветы жизни“. Это крупнейшее благотворительное событие в регионе: родители, школьники и учителя отказываются от множества букетов на День знаний, а сэкономленные средства направляют на помощь сиротам и детям с тяжёлыми заболеваниями», — рассказали в фонде. Присоединиться к акции можно на сайте flowers.dedmorozim.ru. Все участники получат открытку для учителя, именные сертификаты, линейки и календарь для класса. Акция «Цветы жизни» проходит в Пермском крае с 2018 года. За это время более 120 тысяч человек смогли собрать 26,9 млн рублей на помощь больным детям и сиротам. В 2024 году акция поставила рекорд — удалось собрать 5,1 млн рублей. В марафоне приняли участие не только пермяки, но и школы Москвы, Ленинградской и Свердловской областей, Самары, Нижнего Новгорода и Севастополя. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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