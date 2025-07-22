22 июля 2025

В ХМАО семьи бойцов СВО откроют фитнес-клуб и башкирское кафе

© Служба новостей «URA.RU»
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Одним из бизнес-проектов стал инклюзивный фитнес-клуб
Одним из бизнес-проектов стал инклюзивный фитнес-клуб Фото:

Выпускники районной бизнес-лаборатории для участников СВО из Сургутского района Рифат Зайнетдинов и Лилия Бикбулатова прошли обучение в Москве. Они приняли участие в трехдневном бизнес-интенсиве деловой программы «Югра — Москва: бизнес-мост» и теперь могут открыть инклюзивный фитнес-клуб и башкирское кафе. Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой сообщил об этом в своем telegram-канале.

«В команду округа представители Сургутского района вошли после окончания нашей муниципальной бизнес-лаборатории для участников СВО и благодаря успешной защите своих бизнес-проектов. Во время обучения с предпринимателями поделились опытом ведения бизнеса представители известных маркетплейсов, крупных банков и предприятий. Участники делегации также посетили инновационный центр „Сколково“, особую экономическую зону „Технополис Москва“. Полученные знания могут помочь Рифату Зайнетдинову создать инклюзивный фитнес-клуб в Белом Яре, а маме погибшего воина Лилии Бикбулатовой — этно-кафе башкирской кухни в Лянторе», — написал Трубецкой.

Эти проекты были признаны победителями первой бизнес-лаборатории «СВОе дело» для участников специальной военной операции и членов их семей. «Обучение в рамках муниципалитета было организовано администрацией Сургутского района совместно с Инвестиционным агентством Сургутского района», — уточнил мэр.

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Выпускники районной бизнес-лаборатории для участников СВО из Сургутского района Рифат Зайнетдинов и Лилия Бикбулатова прошли обучение в Москве. Они приняли участие в трехдневном бизнес-интенсиве деловой программы «Югра — Москва: бизнес-мост» и теперь могут открыть инклюзивный фитнес-клуб и башкирское кафе. Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой сообщил об этом в своем telegram-канале. «В команду округа представители Сургутского района вошли после окончания нашей муниципальной бизнес-лаборатории для участников СВО и благодаря успешной защите своих бизнес-проектов. Во время обучения с предпринимателями поделились опытом ведения бизнеса представители известных маркетплейсов, крупных банков и предприятий. Участники делегации также посетили инновационный центр „Сколково“, особую экономическую зону „Технополис Москва“. Полученные знания могут помочь Рифату Зайнетдинову создать инклюзивный фитнес-клуб в Белом Яре, а маме погибшего воина Лилии Бикбулатовой — этно-кафе башкирской кухни в Лянторе», — написал Трубецкой. Эти проекты были признаны победителями первой бизнес-лаборатории «СВОе дело» для участников специальной военной операции и членов их семей. «Обучение в рамках муниципалитета было организовано администрацией Сургутского района совместно с Инвестиционным агентством Сургутского района», — уточнил мэр.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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