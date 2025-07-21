21 июля 2025

Ветераны СВО из ХМАО прошли обучение по запуску собственного бизнеса

© Служба новостей «URA.RU»
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Участниками проекта стали ветераны специальной военной операции
Участниками проекта стали ветераны специальной военной операции Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе завершился второй поток образовательной программы «СВОй курс начинающего предпринимателя». Его участниками стали 12 ветеранов специальной военной операции из шести муниципалитетов. Об этом URA.RU сообщили в окружном фонде «Мой бизнес».

«В регионе действует программа поддержки участников СВО, направленная на их социальную адаптацию и экономическую интеграцию. Она помогает ветеранам трудоустроиться и открыть собственное дело, что способствует созданию рабочих мест и укреплению экономики», — пояснили в фонде.

Программу реализуют при поддержке правительства Югры и фонда «Защитники Отечества». Обучение проводили бизнес-тренеры под руководством Ольги Офицеровой. По итогам курса участники защитили собственные проекты. Они связаны с производством, сельским хозяйством, автобизнесом, логистикой, туризмом, культурой, образованием и пищевой промышленностью.

«Программа „СВОй бизнес“ включает два направления. Первое — „Старт“: обучение, помощь в регистрации, разработка дорожной карты и финансовая поддержка. Второе — „Развитие“: для действующих предпринимателей, с углублёнными курсами и консультациями по продвижению. Также действует наставнический проект „Наставник для СВОих“, где опытные бизнесмены делятся опытом», — рассказали URA.RU в фонде.

Ветераны СВО могут претендовать на субсидию до двух миллионов рублей. Средства направляются на запуск и развитие собственного дела.

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В Ханты-Мансийском автономном округе завершился второй поток образовательной программы «СВОй курс начинающего предпринимателя». Его участниками стали 12 ветеранов специальной военной операции из шести муниципалитетов. Об этом URA.RU сообщили в окружном фонде «Мой бизнес». «В регионе действует программа поддержки участников СВО, направленная на их социальную адаптацию и экономическую интеграцию. Она помогает ветеранам трудоустроиться и открыть собственное дело, что способствует созданию рабочих мест и укреплению экономики», — пояснили в фонде. Программу реализуют при поддержке правительства Югры и фонда «Защитники Отечества». Обучение проводили бизнес-тренеры под руководством Ольги Офицеровой. По итогам курса участники защитили собственные проекты. Они связаны с производством, сельским хозяйством, автобизнесом, логистикой, туризмом, культурой, образованием и пищевой промышленностью. «Программа „СВОй бизнес“ включает два направления. Первое — „Старт“: обучение, помощь в регистрации, разработка дорожной карты и финансовая поддержка. Второе — „Развитие“: для действующих предпринимателей, с углублёнными курсами и консультациями по продвижению. Также действует наставнический проект „Наставник для СВОих“, где опытные бизнесмены делятся опытом», — рассказали URA.RU в фонде. Ветераны СВО могут претендовать на субсидию до двух миллионов рублей. Средства направляются на запуск и развитие собственного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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