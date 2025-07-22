В детских садах Перми начнут обучать операторов БПЛА

В Перми основам управления беспилотниками будут обучать на базе детских садов. Проект реализуется в шести учреждениях, сообщили в мэрии.
«На базе детсадов будут созданы центры, где воспитанники смогут познакомиться с основами управления БПЛА, развивать инженерное мышление и получать первичные навыки работы с современным цифровым оборудованием. В ближайших планах — разработка специализированных образовательных программ, обучение педагогического состава и организация первых практических занятий с использованием беспилотников», — говорится на сайте администрации Перми.
Центры обучения появятся во всех районах города. В проекте участвуют детсады «Конструктор успеха», «Эврика», «IT-мир», «Галактика», «Арт-Град» и сад №67. В мэрии отмечают, что Пермь — первый город России в развитии данного направления среди дошкольников. 7 июня уже прошли первые в стране соревнования по управлению беспилотными авиационными системами для дошкольников.
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