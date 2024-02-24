В пермском киберспортивном компьютерном клубе прошли обучение десятки операторов дронов, которые применят свои навыки в зоне СВО на фронте. Об этом сообщил мэр Перми Эдуард Соснин в своем telegram-канале.
«На профессиональной основе обучение в пермской школе беспилотной авиации «Dron racing» прошли уже 20 военных операторов БПЛА — бойцов СВО. Площадку для подготовки операторов беспилотников открыл клуб «Good game», — рассказал Соснин.
Соснин подчеркнул, что руководство клуба совместно с техникумом имени Славянова наладили сборку FPV-дронов. Он добавил, что БПЛА отправляются в боевые подразделения вместе с обученными в школе военнослужащими.
Ранее в Перми набирали желающих получить навыки оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по программе, которая отработана в зоне проведения спецоперации. Набор проводил центр военно-спортивной подготовки «Стрелец».
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