24 февраля 2024
23 февраля 2024

В Перми подготовили десятки операторов дронов для СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, военные, квадрокоптер, разведка, оператор квадрокоптера,  дрон
В Перми обучают операторов БПЛА Фото:
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В пермском киберспортивном компьютерном клубе прошли обучение десятки операторов дронов, которые применят свои навыки в зоне СВО на фронте. Об этом сообщил мэр Перми Эдуард Соснин в своем telegram-канале.

«На профессиональной основе обучение в пермской школе беспилотной авиации «Dron racing» прошли уже 20 военных операторов БПЛА — бойцов СВО. Площадку для подготовки операторов беспилотников открыл клуб «Good game», — рассказал Соснин.

Соснин подчеркнул, что руководство клуба совместно с техникумом имени Славянова наладили сборку FPV-дронов. Он добавил, что БПЛА отправляются в боевые подразделения вместе с обученными в школе военнослужащими.

Ранее в Перми набирали желающих получить навыки оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по программе, которая отработана в зоне проведения спецоперации. Набор проводил центр военно-спортивной подготовки «Стрелец».

В Перми обучают операторов БПЛА для фронта
В Перми обучают операторов БПЛА для фронта
Фото:

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В пермском киберспортивном компьютерном клубе прошли обучение десятки операторов дронов, которые применят свои навыки в зоне СВО на фронте. Об этом сообщил мэр Перми Эдуард Соснин в своем telegram-канале. «На профессиональной основе обучение в пермской школе беспилотной авиации «Dron racing» прошли уже 20 военных операторов БПЛА — бойцов СВО. Площадку для подготовки операторов беспилотников открыл клуб «Good game», — рассказал Соснин. Соснин подчеркнул, что руководство клуба совместно с техникумом имени Славянова наладили сборку FPV-дронов. Он добавил, что БПЛА отправляются в боевые подразделения вместе с обученными в школе военнослужащими. Ранее в Перми набирали желающих получить навыки оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по программе, которая отработана в зоне проведения спецоперации. Набор проводил центр военно-спортивной подготовки «Стрелец».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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