В Перми подготовили десятки операторов дронов для СВО. Фото

25 февраля 2024 в 10:58 Размер текста - 17 +

В Перми обучают операторов БПЛА Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В пермском киберспортивном компьютерном клубе прошли обучение десятки операторов дронов, которые применят свои навыки в зоне СВО на фронте. Об этом сообщил мэр Перми Эдуард Соснин в своем telegram-канале. «На профессиональной основе обучение в пермской школе беспилотной авиации «Dron racing» прошли уже 20 военных операторов БПЛА — бойцов СВО. Площадку для подготовки операторов беспилотников открыл клуб «Good game», — рассказал Соснин. Соснин подчеркнул, что руководство клуба совместно с техникумом имени Славянова наладили сборку FPV-дронов. Он добавил, что БПЛА отправляются в боевые подразделения вместе с обученными в школе военнослужащими. Ранее в Перми набирали желающих получить навыки оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по программе, которая отработана в зоне проведения спецоперации. Набор проводил центр военно-спортивной подготовки «Стрелец». В Перми обучают операторов БПЛА для фронта Фото: telegram-канал Эдуарда Соснина, https://t.me/eduardsosnin/1565

В пермском киберспортивном компьютерном клубе прошли обучение десятки операторов дронов, которые применят свои навыки в зоне СВО на фронте. Об этом сообщил мэр Перми Эдуард Соснин в своем telegram-канале. «На профессиональной основе обучение в пермской школе беспилотной авиации «Dron racing» прошли уже 20 военных операторов БПЛА — бойцов СВО. Площадку для подготовки операторов беспилотников открыл клуб «Good game», — рассказал Соснин. Соснин подчеркнул, что руководство клуба совместно с техникумом имени Славянова наладили сборку FPV-дронов. Он добавил, что БПЛА отправляются в боевые подразделения вместе с обученными в школе военнослужащими. Ранее в Перми набирали желающих получить навыки оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по программе, которая отработана в зоне проведения спецоперации. Набор проводил центр военно-спортивной подготовки «Стрелец».