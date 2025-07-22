22 июля 2025

В Перми рухнули цены на офисы

В Перми стоимость офисов снизилась на 9,5%
© Служба новостей «URA.RU»
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Квадратный метр в коммерческих помещениях продают за 137 тысяч рублей
Квадратный метр в коммерческих помещениях продают за 137 тысяч рублей Фото:

В Перми с апреля по июнь 2025 года снизились цены на офисные помещения. Квадратный метр стал дешевле на 9,5%. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Витрины недвижимости Restate».

«Во втором квартале 2025 года в Перми стоимость квадратного метра в офисных помещениях снизилась на 9,5%. В среднем „квадрат“ продается за 137 тысяч рублей. По темпам снижения Пермь заняла четвертое место среди крупнейших городов страны», — сказано в сообщении.

Уточняется, что больше всего офисы подешевели в Уфе (на 18,2% до 84 тысяч рублей), Ростове-на-Дону (на 17,3% до 105,3 тысячи рублей) и Челябинске (на 15,7% до 78 тысяч рублей). По словам директора по развитию классифайда «Витрин недвижимости Restate» Евгении Домрачевой, в городах с самым заметным снижением цен предложение не находит адекватного спроса. Объекты могут пристраивать по полгода и дольше.

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В Перми с апреля по июнь 2025 года снизились цены на офисные помещения. Квадратный метр стал дешевле на 9,5%. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Витрины недвижимости Restate». «Во втором квартале 2025 года в Перми стоимость квадратного метра в офисных помещениях снизилась на 9,5%. В среднем „квадрат“ продается за 137 тысяч рублей. По темпам снижения Пермь заняла четвертое место среди крупнейших городов страны», — сказано в сообщении. Уточняется, что больше всего офисы подешевели в Уфе (на 18,2% до 84 тысяч рублей), Ростове-на-Дону (на 17,3% до 105,3 тысячи рублей) и Челябинске (на 15,7% до 78 тысяч рублей). По словам директора по развитию классифайда «Витрин недвижимости Restate» Евгении Домрачевой, в городах с самым заметным снижением цен предложение не находит адекватного спроса. Объекты могут пристраивать по полгода и дольше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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