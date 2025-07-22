Челябинский ХК «Трактор» подтвердил уход форварда Бадди Робинсона

Нападающий челябинского ХК «Трактор» Бадди Робинсон покидает южноуральский клуб. Эту информацию, появившуюся накануне в СМИ, подтвердил telegram-канал клуба.
«Бадди, спасибо за эти два сезона. Ты теперь навсегда „чёрно-белый“! Будем скучать», — говорится в сообщении канала.
За два сезона в ХК «Тракетор» Робинсон провел 147 матчей и отметился 54 (32+22) баллами за результативность при показателе полезности «+11». Вместе с «Трактором» нападающий завоевал два комплекта медалей — бронзу в сезоне 2023/2024 и серебро чемпионата 2024/2025.
Накануне появилась информация, что у Робинсона на родине тяжелая ситуация с дочкой, из-за чего он покинет Челябинск. 33-летний Робинсон — габаритный форвард из Северной Америки, где до «Трактора» он играл в «Сан-Диего Галлз»/AHL (2021/2022), «Анахайм Дакс»/NHL (2021/2022), «Рокфорд Айс Догс»/AHL (2022/2023), «Чикаго Блэкхокс» (2022/2023).
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