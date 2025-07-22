22 июля 2025

Из Перми продлили полетную программу в Калининград

Полеты из Перми в Калининград продлили до весны 2026 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С 27 октября перелеты будет осуществлять авиакомпания «Икар»
С 27 октября перелеты будет осуществлять авиакомпания «Икар» Фото:

Из Перми продлена программа авиаперевозок в Калининград. Выполнение рейсов по данному маршруту компанией Nordwind Airlines завершится 26 октября 2025 года.

«Начиная с 27 октября, перелеты между Пермью и Калининградом будет осуществлять авиакомпания «Икар». Действие новой программы запланировано до 23 марта 2026 года. Для обслуживания рейсов будет использоваться самолет Boeing 737», — сказано в расписании аэропорта Большое Савино. 

Ранее URA.RU сообщало о том, чартерные рейсы из Перми в индийский штат Гоа стартуют 12 ноября 2025 года, а завершится программа 18 марта 2026 года. Вылеты из краевой столицы будут осуществляться по средам, обратные рейсы — по воскресеньям. Стоимость пакетного тура на двух человек с проживанием в течение десяти ночей начинается от 147,5 тысячи рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из Перми продлена программа авиаперевозок в Калининград. Выполнение рейсов по данному маршруту компанией Nordwind Airlines завершится 26 октября 2025 года. «Начиная с 27 октября, перелеты между Пермью и Калининградом будет осуществлять авиакомпания «Икар». Действие новой программы запланировано до 23 марта 2026 года. Для обслуживания рейсов будет использоваться самолет Boeing 737», — сказано в расписании аэропорта Большое Савино.  Ранее URA.RU сообщало о том, чартерные рейсы из Перми в индийский штат Гоа стартуют 12 ноября 2025 года, а завершится программа 18 марта 2026 года. Вылеты из краевой столицы будут осуществляться по средам, обратные рейсы — по воскресеньям. Стоимость пакетного тура на двух человек с проживанием в течение десяти ночей начинается от 147,5 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...