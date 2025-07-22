Из Перми продлили полетную программу в Калининград

Из Перми продлена программа авиаперевозок в Калининград. Выполнение рейсов по данному маршруту компанией Nordwind Airlines завершится 26 октября 2025 года.
«Начиная с 27 октября, перелеты между Пермью и Калининградом будет осуществлять авиакомпания «Икар». Действие новой программы запланировано до 23 марта 2026 года. Для обслуживания рейсов будет использоваться самолет Boeing 737», — сказано в расписании аэропорта Большое Савино.
Ранее URA.RU сообщало о том, чартерные рейсы из Перми в индийский штат Гоа стартуют 12 ноября 2025 года, а завершится программа 18 марта 2026 года. Вылеты из краевой столицы будут осуществляться по средам, обратные рейсы — по воскресеньям. Стоимость пакетного тура на двух человек с проживанием в течение десяти ночей начинается от 147,5 тысячи рублей.
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