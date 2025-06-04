Семья из ХМАО случайно выиграла миллион рублей в лотерею

05 июня 2025 в 12:36 Размер текста - 17 +

Семья из ХМАО сорвала джек-пот ChatGPT Семья из города Советский сорвала лотерейный джек-пот. Один миллион рублей достался матери жительницы ХМАО Натальи Плебух. «Семья жительницы города Советский Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Плебух выиграла 1 000 000 рублей», — сообщает пресс-служба национальной лотереи. Счастливый билет оказался в руках мамы Натальи. Билет был куплен случайно. Недавно Наталья Плебух в зашла торговый центр по просьбе дочери за покупкой книги, заодно приобрела несколько лотереек. Их распределили между собой Наталья, ее муж, мама и бабушка. Удача улыбнулась маме. «Мама сидит скромно и говорит: «У меня все цифры закрылись». Мы округлили глаза и проверили билет… Что особенно забавно: буквально накануне мама произнесла фразу: «Миллион. И что с ним делать?», — рассказала жительница ХМАО. Куда потратить деньги семья еще не решила. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО житель не угадал ни одного числа в лотерее, но стал мультимиллионером. Мужчина выиграл суперприз — 26 254 418 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семья из города Советский сорвала лотерейный джек-пот. Один миллион рублей достался матери жительницы ХМАО Натальи Плебух. «Семья жительницы города Советский Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Плебух выиграла 1 000 000 рублей», — сообщает пресс-служба национальной лотереи. Счастливый билет оказался в руках мамы Натальи. Билет был куплен случайно. Недавно Наталья Плебух в зашла торговый центр по просьбе дочери за покупкой книги, заодно приобрела несколько лотереек. Их распределили между собой Наталья, ее муж, мама и бабушка. Удача улыбнулась маме. «Мама сидит скромно и говорит: «У меня все цифры закрылись». Мы округлили глаза и проверили билет… Что особенно забавно: буквально накануне мама произнесла фразу: «Миллион. И что с ним делать?», — рассказала жительница ХМАО. Куда потратить деньги семья еще не решила. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО житель не угадал ни одного числа в лотерее, но стал мультимиллионером. Мужчина выиграл суперприз — 26 254 418 рублей.