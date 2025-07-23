Сирия запросила у Турции военную помощь

Временное руководство Дамаска в Сирии обратилось к турецким властям с просьбой предоставить военную поддержку в борьбе против террористических группировок. Об этом сообщили источники в Министерстве национальной обороны (MSB).
«...Правительство Сирии обратилось к Турции с официальной просьбой о поддержке в целях укрепления своей обороноспособности и борьбы со всеми террористическими организациями», — передал слова источника турецкий телеканал Halk TV. Турция продолжает предоставлять Сирии учебную, консультационную и техническую помощь с целью повышения ее оборонного потенциала.
Обращение связано с недавними столкновениями в сирийском городе Эс-Сувейда и израильскими ударами по Дамаску 18 июля. Президент Сирии на переходный период Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о введении режима немедленного прекращения огня в Эс-Сувейда. Нарушение соглашения будет расцениваться как посягательство на суверенитет страны и повлечет ответные меры, передает RT.
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