Сирия запросила у Турции военную помощь

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В сирийском городе Эс-Сувейда произошли столкновения, которые обострили конфликт
В сирийском городе Эс-Сувейда произошли столкновения, которые обострили конфликт Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Временное руководство Дамаска в Сирии обратилось к турецким властям с просьбой предоставить военную поддержку в борьбе против террористических группировок. Об этом сообщили источники в Министерстве национальной обороны (MSB).

«...Правительство Сирии обратилось к Турции с официальной просьбой о поддержке в целях укрепления своей обороноспособности и борьбы со всеми террористическими организациями», — передал слова источника турецкий телеканал Halk TV. Турция продолжает предоставлять Сирии учебную, консультационную и техническую помощь с целью повышения ее оборонного потенциала.

Обращение связано с недавними столкновениями в сирийском городе Эс-Сувейда и израильскими ударами по Дамаску 18 июля. Президент Сирии на переходный период Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о введении режима немедленного прекращения огня в Эс-Сувейда. Нарушение соглашения будет расцениваться как посягательство на суверенитет страны и повлечет ответные меры, передает RT.

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Временное руководство Дамаска в Сирии обратилось к турецким властям с просьбой предоставить военную поддержку в борьбе против террористических группировок. Об этом сообщили источники в Министерстве национальной обороны (MSB). «...Правительство Сирии обратилось к Турции с официальной просьбой о поддержке в целях укрепления своей обороноспособности и борьбы со всеми террористическими организациями», — передал слова источника турецкий телеканал Halk TV. Турция продолжает предоставлять Сирии учебную, консультационную и техническую помощь с целью повышения ее оборонного потенциала. Обращение связано с недавними столкновениями в сирийском городе Эс-Сувейда и израильскими ударами по Дамаску 18 июля. Президент Сирии на переходный период Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о введении режима немедленного прекращения огня в Эс-Сувейда. Нарушение соглашения будет расцениваться как посягательство на суверенитет страны и повлечет ответные меры, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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