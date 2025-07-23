В Челябинске иностранка открыла канал миграции для соотечественников

© Служба новостей «URA.RU»
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Канал миграции был ликвидирован сотрудниками полиции
Канал миграции был ликвидирован сотрудниками полиции Фото:

В Челябинске уроженка ближнего зарубежья, имея на руках паспорт РФ, организовала канал миграции для соотечественников. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, деятельность была ликвидирована, гражданка задержана.

«Сотрудники отдела полиции „Тракторозаводский“ УМВД по Челябинску установили 49-летнюю уроженку ближнего зарубежья, имеющую российское гражданство, которая на основании заключения фиктивных трудовых договоров организовала незаконное пребывание для 26 иностранных граждан на территории города Челябинска. Задержанная заключала фиктивные трудовые договоры с иностранными гражданами на осуществление ими различных работ, тем самым организовала их незаконное пребывание на территории РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

В отношении иностранки были возбуждены уголовные дело по ч.1 ст. 322.1 УК РФ. Их объединили в одно производство. На время расследования женщине избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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В Челябинске уроженка ближнего зарубежья, имея на руках паспорт РФ, организовала канал миграции для соотечественников. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, деятельность была ликвидирована, гражданка задержана. «Сотрудники отдела полиции „Тракторозаводский“ УМВД по Челябинску установили 49-летнюю уроженку ближнего зарубежья, имеющую российское гражданство, которая на основании заключения фиктивных трудовых договоров организовала незаконное пребывание для 26 иностранных граждан на территории города Челябинска. Задержанная заключала фиктивные трудовые договоры с иностранными гражданами на осуществление ими различных работ, тем самым организовала их незаконное пребывание на территории РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В отношении иностранки были возбуждены уголовные дело по ч.1 ст. 322.1 УК РФ. Их объединили в одно производство. На время расследования женщине избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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