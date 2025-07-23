В петербургском отделении ББР Банка прошли обыски

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Кехману было предъявлено обвинение за растрату в особо крупном размере
Кехману было предъявлено обвинение за растрату в особо крупном размере Фото:
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Обыски у главы МХАТ и Михайловского театра Кехмана по делу о растрате

В петербургском отделении ББР Банка на Харьковской улице прошли обыски. Предварительно, следственные действия связаны с уголовным делом, фигурантом которого выступает директор МХАТа Владимир Кехман.

«Приход силовиков в отделение ББР Банка на Харьковской улице связан с Владимиром Кехманом», — пишет «Фонтанка». Интерес силовиков вызван не только деятельностью самого банка, но и финансовыми операциями компаний, аффилированных с предпринимателем Маратом Каргиновым.

Следствие обращает внимание на ряд организаций, выполнявших и продолжающих выполнять контракты для МХАТа, которым руководит Кехман. Среди них — компания «Строй-Эксперт», принадлежащая Юлии Аверьяновой и Екатерине Каргиновой, а также «РСК-Ренессанс» Марата Каргинова. Последняя занимается реставрацией здания Биржи на Васильевском острове и ранее работала на объектах МХАТа. В платежных документах театра ББР Банк указан как банк-получатель средств по контрактам на ремонт и реконструкцию.

Особое внимание следствия привлекли счета подрядчиков в ББР Банке. Так, средства по многомиллиардным контрактам на оборудование сценического пространства МХАТа перечислялись именно через петербургский филиал этого банка. Аналогичная ситуация наблюдается и с компанией «Атлант-Проект», одним из крупных подрядчиков театра, чьи счета также обслуживаются в ББР Банке.

Владимира Кехмана 9 июля доставили на допрос в Следственный комитет после проведения обысков. Следственные действия проходили не только в МХАТе, но и в компаниях-подрядчиках, а также у их бенефициаров. Кехману было предъявлено обвинение за растрату в особо крупном размере. После допроса его отпустили под подписку о невыезде. Обыски прошли также в Михайловском театре, где Кехман является художественным руководителем, и в автосалоне, продавшем автомобили, которые следствие связывает с Кехманом.

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В петербургском отделении ББР Банка на Харьковской улице прошли обыски. Предварительно, следственные действия связаны с уголовным делом, фигурантом которого выступает директор МХАТа Владимир Кехман. «Приход силовиков в отделение ББР Банка на Харьковской улице связан с Владимиром Кехманом», — пишет «Фонтанка». Интерес силовиков вызван не только деятельностью самого банка, но и финансовыми операциями компаний, аффилированных с предпринимателем Маратом Каргиновым. Следствие обращает внимание на ряд организаций, выполнявших и продолжающих выполнять контракты для МХАТа, которым руководит Кехман. Среди них — компания «Строй-Эксперт», принадлежащая Юлии Аверьяновой и Екатерине Каргиновой, а также «РСК-Ренессанс» Марата Каргинова. Последняя занимается реставрацией здания Биржи на Васильевском острове и ранее работала на объектах МХАТа. В платежных документах театра ББР Банк указан как банк-получатель средств по контрактам на ремонт и реконструкцию. Особое внимание следствия привлекли счета подрядчиков в ББР Банке. Так, средства по многомиллиардным контрактам на оборудование сценического пространства МХАТа перечислялись именно через петербургский филиал этого банка. Аналогичная ситуация наблюдается и с компанией «Атлант-Проект», одним из крупных подрядчиков театра, чьи счета также обслуживаются в ББР Банке. Владимира Кехмана 9 июля доставили на допрос в Следственный комитет после проведения обысков. Следственные действия проходили не только в МХАТе, но и в компаниях-подрядчиках, а также у их бенефициаров. Кехману было предъявлено обвинение за растрату в особо крупном размере. После допроса его отпустили под подписку о невыезде. Обыски прошли также в Михайловском театре, где Кехман является художественным руководителем, и в автосалоне, продавшем автомобили, которые следствие связывает с Кехманом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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