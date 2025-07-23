Пермский Роспотребнадзор назвал главную опасность покупки арбузов на улице

Пермский Роспотребнадзор: опасно покупать дыни и арбузы по частям
© Служба новостей «URA.RU»
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Арбузы и дыни можно продавать на улице, но только при наличии всех документов
Арбузы и дыни можно продавать на улице, но только при наличии всех документов Фото:

Жителям Пермского края не рекомендуют покупать арбузы и дыни, если их продают по частям. Такая продукция не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, рассказали URA.RU в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

«Не допускаются для реализации населению бахчевые культуры частями и с надрезами. Также не допускается хранение плодов бахчевых культур непосредственно на земле», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что продавать арбузы и дыни можно на рынках и ярмарках, с лотков, тележек и на других уличных площадках. Но при этом у товара должны быть документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. Продавать арбузы и дыни можно только после проведения санитарно-ветеринарной экспертизы и получения соответствующего свидетельства.

Ранее URA.RU рассказало, как выбрать спелые арбузы и дыни. Определить хороший плод можно по звуку и запаху.

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Жителям Пермского края не рекомендуют покупать арбузы и дыни, если их продают по частям. Такая продукция не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, рассказали URA.RU в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю. «Не допускаются для реализации населению бахчевые культуры частями и с надрезами. Также не допускается хранение плодов бахчевых культур непосредственно на земле», — сказано в сообщении. В ведомстве отметили, что продавать арбузы и дыни можно на рынках и ярмарках, с лотков, тележек и на других уличных площадках. Но при этом у товара должны быть документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. Продавать арбузы и дыни можно только после проведения санитарно-ветеринарной экспертизы и получения соответствующего свидетельства. Ранее URA.RU рассказало, как выбрать спелые арбузы и дыни. Определить хороший плод можно по звуку и запаху.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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