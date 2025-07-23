Замглавы МИД Украины похвалил российскую делегацию

Российские представители на переговорах в Стамбуле компетентны и учтивы. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, высоко оценив профессионализм и корректность делегации РФ.
«Я на протяжении многих лет наблюдал, как чрезвычайно учтивы россияне», — заявил замглавы МИД Украины в беседе с журналистами. Слова Кислицы передает Liberation. Также дипломат подчеркнул высокий уровень подготовки российской делегации и их способность вести диалог по сложным вопросам.
У Дворца Чираган в Стамбуле уже наблюдается значительное скопление представителей прессы, которые ожидают начала третьего раунда переговоров между российской и украинской делегациями. На месте присутствуют свыше 50 журналистов, большинство из которых представляют российские и турецкие СМИ. Территория дворца полностью находится под контролем службы безопасности, ограничивающей доступ посторонним лицам.
Ранее в Кремле подтвердили, что третий этап прямых переговоров между Россией и Украиной запланирован на сегодняшний вечер в Стамбуле. Российская переговорная группа отправилась в Турцию для обсуждения, в первую очередь, вопросов, касающихся меморандумов, которыми обе стороны обменялись по итогам предыдущего раунда встреч. Украинская делегация также прибыла в Стамбул для участия во встрече с представителями России. Ожидается, что переговоры начнутся в 19:00 по местному времени.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.