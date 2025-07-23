Европейская комиссия обязана лишить Киев статуса кандидата на вступление в Европейский союз после принятия закона, который упраздняет независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом заявил евродепутат Гаральд Вилимски, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте.
«На этой неделе стало окончательно ясно, что Украина в нынешнем состоянии не должна даже приближаться к вступлению в ЕС», — приводит слова евродепутата пресс-служба АПС. Кроме того, Вилимски отмечает, что действия подписавшего закон Владимира Зеленского делают его нежизнеспособным партнером.
Ранее в Европе усмотрели опасный шаг Зеленского, который направлен против США. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что это антиамериканский переворот. НАБУ выполняло функции инструмента внешнего контроля на Украине, действуя под влиянием Вашингтона. Также Зеленский подписал новый закон, который позволяет госорганам вмешиваться в работу антикоррупционных структур.
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