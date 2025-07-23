В Европе усмотрели опасный шаг Зеленского в отношениях с США

Аналитик Кошкович: ликвидация НАБУ Зеленским - это «антиамериканский переворот»
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Зеленский ограничил полномочия антикоррупционных структур Украины
Зеленский ограничил полномочия антикоррупционных структур Украины Фото:

Упразднение Национального антикоррупционного бюро Украины стало антиамериканским переворотом Владимира Зеленского. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Это антиамериканский переворот Зеленского! НАБУ было вашингтонским бюро колониального надзора на Украине. Теперь события будут развиваться быстрее», — оценил решение Зеленского аналитик. 

Ранее президент Украины подписал закон, который лишает НАБУ и САП независимости. Новый закон позволяет госорганам вмешиваться в работу антикоррупционных структур. Решение вызвало негодование как в стране, так и на Западе. Тысячи украинцев вышли на улицы городов с протестом. 

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Упразднение Национального антикоррупционного бюро Украины стало антиамериканским переворотом Владимира Зеленского. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. «Это антиамериканский переворот Зеленского! НАБУ было вашингтонским бюро колониального надзора на Украине. Теперь события будут развиваться быстрее», — оценил решение Зеленского аналитик.  Ранее президент Украины подписал закон, который лишает НАБУ и САП независимости. Новый закон позволяет госорганам вмешиваться в работу антикоррупционных структур. Решение вызвало негодование как в стране, так и на Западе. Тысячи украинцев вышли на улицы городов с протестом. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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