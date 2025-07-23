Упразднение Национального антикоррупционного бюро Украины стало антиамериканским переворотом Владимира Зеленского. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
«Это антиамериканский переворот Зеленского! НАБУ было вашингтонским бюро колониального надзора на Украине. Теперь события будут развиваться быстрее», — оценил решение Зеленского аналитик.
Ранее президент Украины подписал закон, который лишает НАБУ и САП независимости. Новый закон позволяет госорганам вмешиваться в работу антикоррупционных структур. Решение вызвало негодование как в стране, так и на Западе. Тысячи украинцев вышли на улицы городов с протестом.
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