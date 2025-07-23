В России выявили более 100 случаев заражения новым штаммом коронавируса

В России зафиксировано 114 случаев заражения новым штаммом COVID-19 XFG, который отличается высокой заразностью, но не представляет серьезной угрозы для здоровья населения. Об этом сообщил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
«На данный момент в Российской Федерации выявлено 114 случаев XFG. Наибольшая часть случаев заболевания приходится на Москву — 54%», — заявил Хафизов. Его слова передает «Интерфакс».
Более половины заболевших находятся в Москве — на столицу приходится 54% всех выявленных случаев. Остальные инфицированные зарегистрированы в ряде регионов, среди которых Магаданская область, Алтайский край, Московская, Вологодская и Калининградская области, Санкт-Петербург, Новосибирская, Смоленская и Челябинская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская область, республика Алтай, Иркутская область и Ханты-Мансийский автономный округ.
Первый случай заражения штаммом XFG в России был зарегистрирован 24 апреля 2025 года. По данным ЦНИИ эпидемиологии, XFG (Stratus) — это рекомбинантный субвариант коронавируса, который возник в результате слияния подвариантов LF.7 и LP.8.1.2.
Новый штамм характеризуется легким течением болезни, симптомы схожи с другими вариантами омикрона, но часто сопровождаются сиплостью голоса. Эксперты отмечают, что вариант не вызывает более тяжелых форм заболевания по сравнению с предшественниками, однако отличается быстрым распространением. В настоящее время риск для общественного здоровья оценивается как низкий.
Ранее доцент кафедры медицинской микробиологии и иммунологии Самарского государственного медицинского университета Максим Золотов прокомментировал воздействие коронавирусной инфекции на людей, страдающих аллергическими заболеваниями. Он сообщил, что у части пациентов после перенесенного COVID-19 наблюдается развитие новых форм аллергии, пишет RT. Золотов подчеркнул, что для лиц с аллергическими реакциями, особенно страдающих бронхиальной астмой, коронавирусная инфекция представляет повышенную угрозу.
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