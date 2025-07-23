Невеста — звезда реалити, Нагиев в роли ведущего и авто в подарок: как прошла свадьба Литвина за 100 млн

В Подмосковной усадьбе Villa Michetti состоялась свадьба блогера Михаила Литвина и модели Адель Вейгель, которая стала одним из главных светских мероприятий этого июля. URA.RU посчитало, сколько потратили молодожены на роскошное торжество.
Карьера на скандалах
25-летний Михаил Литвин прославился благодаря своим роликам, в которых он выступал в роли пранкера. Именно они принесли ему не только подписчиков и многомиллионные гонорары, но и проблемы. Все потому, что начинал он с довольно безобидных сюжетов, но после ради хайпа перешел на разный треш-контент. Ради просмотров и лайков Литвин сжигал дорогие автомобили, а однажды ради пранка охранника вез в багажнике связанную девушку со следами крови на теле и одежде. После этого Литвин двое суток провел в изоляторе. К слову, этот повод привел к блогеру новых подписчиков.
Скандалы постоянно сопровождают блогера. Так, однажды он протаранил витрину на Porsche Taycan Turbo S, заявив, что просто перепутал педали. Кроме того, Михаил обстрелял сотрудников ДПС, правда, из игрушечного пистолета. Видео с обстрелом в Сеть выложил Эрик Давидович, что спровоцировало конфликт между блогерами.
Шли годы, Литвин расширял свою деятельность и стал основателем футбольного клуба «Сахалинец» (в 2024 году команда прекратила выступать из-за финансовых проблем, а Литвин взялся за новое детище — Lit Energy). На газоне он продолжал устраивать скандалы. Во время матча своих подопечных с ФК «Рязань» блогер набросился на судью. Как итог — дисквалификация на полтора года и штраф в 300 тысяч рублей.
Попадал Литвин в скандалы и с деньгами. Он прославился сомнительными бизнес-проектами. Михаил учил подписчиков делать ставки, зарабатывать на маркетплейсах и вкладываться в криптовалюты. Но как итог люди только теряли деньги. Литвин уверял, что сам становился жертвой недобросовестных партнеров.
Военный билет
В начале этого лета прокуратура Москвы аннулировала военный билет Литвина, который пошутил о его покупке. По словам главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, блогер приобрел его в 2021 году за 330 тыс. рублей. В апреле 2025 года Мизулина пообещала направить соответствующее обращение в Генпрокуратуру c просьбой проверить этот факт.
Военный комиссар Москвы провел проверку, в результате которой выявил нарушения. В итоге Михаилу грозило до года лишения свободы по уголовной статье о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов. Получить оперативный комментарий на эту тему URA.RU не удалось — блогер на момент вынесения решения был вне зоны доступа и находился в Дубае.
Роман со звездой реалити
Роман Михаила Литвина и Адель Вейгель закрутился в 2022 году, когда пара стала выкладывать совместные фото в совестях из Дубая. Избранница блогера — одна из участниц шоу «Холостяк» с участием рэпера Тимати (Тимур Юнусов — наст. имя). Вейгель дошла до полуфинала, а затем приняла решение покинуть проект. По словам Адель, она знала, что Тимати нашел время уделить внимание другой девушке, чего не сделал для нее.
Участие в рейтинговом телешоу принесло девушке популярность, которой она умело воспользовался. После «Холостяка» у нее появилось много рекламных предложений, она наняла менеджера и стала заниматься развитием соцсетей. В 2023 года она запустила собственный косметический бренд.
Спустя время после обнародования информации о романе, Михаил и Адель объявили, что между ними не было романтических отношений. Как оказалось, пара подписала договор, по которому Литвин должен раскрутить аккаунт девушки до миллиона подписчиков, а она ему за это платит 30 млн рублей. Но чуть позже влюбленные признались — сказанное было исключительно ради хайпа.
Предложение Адель получила в феврале 2024 года на заправке в Дубае. Михаил подарил избраннице помолвочное кольцо Tiffany & Co, стоимостью $7000 (более 550 тыс. рублей по текущему курсу).
Свадьба в Подмосковье
22 июля влюбленные сыграли свадьбу в усадьбе Подмосковья. Там же проводили свадьбу Ксения Бородина и ее третий муж Николай Сердюков. Стоимость аренды там начинается от 2 миллионов рублей. Еще около 10 миллионов могло уйти на оформление и оплату работы декораторов. Ведущим выступил актер Дмитрий Нагиев.
В беседе с URA.RU продюсер Сергей Дворцов заявил, что гонорар Нагиева на частные мероприятия начинается от 10 млн рублей.
«В целом, разговор о том, что свадьба Литвина стоила миллионы рублей, мне видится как пиар-ход. Больше, чем уверен в этом. Все артисты, которые выступали у него, запрашивают порядка 2-3 млн рублей», — пояснил продюсер.
Кроме затрат на артистов, Литвин потратил на подарок жене 40 млн рублей. Блогер подарил жене Lamborghini. В общей сложности на свадьбу было потрачено порядка 100 млн рублей, сообщает Shot. При этом изначально блогер планировал потратить на торжество от 30 до 50 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.