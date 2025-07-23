Путин утвердил закон об осквернение воинских захоронений

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил закон, предусматривающий введение уголовной ответственности за осквернение захоронений защитников Отечества. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«Документом устанавливается уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества», — сказано в законе. В документе отмечается, что за уничтожение или повреждение указанных сооружений, объектов может грозить по аналогии действующая уголовная ответственность.
Закон об уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений и мемориалов был принят Госдумой в третьем чтении ранее в июле 2025 года. Документ расширяет действие статьи 243.4 УК РФ, предусматривая наказание не только за уничтожение или повреждение, но и за осквернение памятников, стел, обелисков и других объектов, посвященных памяти погибших при защите Отечества. Меры направлены на сохранение исторической памяти и предотвращение актов вандализма.
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