Ужесточено наказание за осквернение захоронений защитников Отечества

В России готовятся ввести уголовную ответственность за осквернение захоронений защитников Отечества. Соответствующий правительственный закон принят Госдумой в окончательном, третьем чтении.
Согласно принятому закону, в статью 243.4 Уголовного кодекса РФ внесены изменения, предусматривающие наказание не только за уничтожение или повреждение воинских захоронений и мемориалов, но и за их осквернение. Речь идет о памятниках, стелах, обелисках и других объектах, посвященных памяти погибших при защите Отечества или его интересов и дням воинской славы. Уголовная ответственность за эти действия будет аналогична действующей для случаев уничтожения или повреждения подобных сооружений. Закон принят на пленарном заседании ГД, с которого ведется трансляция.
Ранее председатель Думы Вячеслав Володин подчеркивал, что задача закона — защитить память о погибших героях и не допустить надругательства над их могилами. Меры направлены на сохранение исторической памяти и противодействие попыткам дестабилизировать общество через акты вандализма в отношении памятников и захоронений. По его словам, несмотря на то, что уголовная ответственность — это серьезная мера, она оправдана в условиях, когда Запад пытается исказить историю, уничтожает мемориалы, напоминающие о подвиге советских воинов, благодаря которому сегодня Европа и живет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.