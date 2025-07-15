Ужесточено наказание за осквернение захоронений защитников Отечества

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Введен закон, ужесточающий наказание за осквернение памятников защитников Отечества
Введен закон, ужесточающий наказание за осквернение памятников защитников Отечества Фото:

В России готовятся ввести уголовную ответственность за осквернение захоронений защитников Отечества. Соответствующий правительственный закон принят Госдумой в окончательном, третьем чтении.

Согласно принятому закону, в статью 243.4 Уголовного кодекса РФ внесены изменения, предусматривающие наказание не только за уничтожение или повреждение воинских захоронений и мемориалов, но и за их осквернение. Речь идет о памятниках, стелах, обелисках и других объектах, посвященных памяти погибших при защите Отечества или его интересов и дням воинской славы. Уголовная ответственность за эти действия будет аналогична действующей для случаев уничтожения или повреждения подобных сооружений. Закон принят на пленарном заседании ГД, с которого ведется трансляция.

Ранее председатель Думы Вячеслав Володин подчеркивал, что задача закона — защитить память о погибших героях и не допустить надругательства над их могилами. Меры направлены на сохранение исторической памяти и противодействие попыткам дестабилизировать общество через акты вандализма в отношении памятников и захоронений. По его словам, несмотря на то, что уголовная ответственность — это серьезная мера, она оправдана в условиях, когда Запад пытается исказить историю, уничтожает мемориалы, напоминающие о подвиге советских воинов, благодаря которому сегодня Европа и живет.

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В России готовятся ввести уголовную ответственность за осквернение захоронений защитников Отечества. Соответствующий правительственный закон принят Госдумой в окончательном, третьем чтении. Согласно принятому закону, в статью 243.4 Уголовного кодекса РФ внесены изменения, предусматривающие наказание не только за уничтожение или повреждение воинских захоронений и мемориалов, но и за их осквернение. Речь идет о памятниках, стелах, обелисках и других объектах, посвященных памяти погибших при защите Отечества или его интересов и дням воинской славы. Уголовная ответственность за эти действия будет аналогична действующей для случаев уничтожения или повреждения подобных сооружений. Закон принят на пленарном заседании ГД, с которого ведется трансляция. Ранее председатель Думы Вячеслав Володин подчеркивал, что задача закона — защитить память о погибших героях и не допустить надругательства над их могилами. Меры направлены на сохранение исторической памяти и противодействие попыткам дестабилизировать общество через акты вандализма в отношении памятников и захоронений. По его словам, несмотря на то, что уголовная ответственность — это серьезная мера, она оправдана в условиях, когда Запад пытается исказить историю, уничтожает мемориалы, напоминающие о подвиге советских воинов, благодаря которому сегодня Европа и живет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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