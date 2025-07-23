Петербуржец расстрелял двух женщин из лука и скрылся на велосипеде

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Мужчина скрылся на оранжевом велосипеде
Мужчина скрылся на оранжевом велосипеде Фото:

В Санкт-Петербурге на проходной одного из городских заводов 39-летний мужчина устроил стрельбу из лука по двум женщинам-коллегам. Инцидент произошел, когда рабочие покидали территорию предприятия после смены. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Мужчина расстрелял из лука двух коллег на проходной завода в Санкт-Петербурге», — пишет telegram-канал 112. В результате происшествия женщины 52 и 49 лет с проникающими ранениями госпитализированы в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, нападавшим оказался 39-летний Александр Ершов, сотрудник этого же завода. По информации следствия, он подкараулил коллег на выходе из смены и прицельно выпустил несколько стрел: две попали в начальницу смены Галину Банул, еще три — в работницу Татьяну Завизон. После атаки Ершов скрылся с места происшествия на оранжевом велосипеде.

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В Санкт-Петербурге на проходной одного из городских заводов 39-летний мужчина устроил стрельбу из лука по двум женщинам-коллегам. Инцидент произошел, когда рабочие покидали территорию предприятия после смены. Об этом сообщают telegram-каналы. «Мужчина расстрелял из лука двух коллег на проходной завода в Санкт-Петербурге», — пишет telegram-канал 112. В результате происшествия женщины 52 и 49 лет с проникающими ранениями госпитализированы в тяжелом состоянии. По предварительным данным, нападавшим оказался 39-летний Александр Ершов, сотрудник этого же завода. По информации следствия, он подкараулил коллег на выходе из смены и прицельно выпустил несколько стрел: две попали в начальницу смены Галину Банул, еще три — в работницу Татьяну Завизон. После атаки Ершов скрылся с места происшествия на оранжевом велосипеде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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