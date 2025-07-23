Шесть беспилотников сбиты над Севастополем

Три беспилотника были сбиты над полем
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Шесть беспилотников ВСУ уничтожены над Севастополем. Три из них ликвидированы над полем, еще три — над морем. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
В своем telegram-канале он написал, что громкие звуки над городом вызваны работой ПВО. «Уничтожено три БПЛА над полем в районе Качи. Еще три — над морем на большом отдалении от берега», — отметил Развожаев.
Он попросил жителей сохранять спокойствие и укрыться в безопасных местах. Также губернатор подчеркнул, что работу ПВО запрещено снимать.
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