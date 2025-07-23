Взрыв газа произошел в Москве

В северной части Москвы произошла серия взрывов газовых баллонов на седьмом этаже дома на Беломорской улице. В результате этого случился пожар. По информации из telegram-каналов, есть один пострадавший.
«По словам очевидцев, рванули газовые баллоны для плиты на кухне у 57-летнего жителя дома, а взрывной волной выбило окна», — передает слова очевидцев telegram-канал SHOT. Огонь быстро распространился по помещению. По информации SHOT, квартира была отключена от электричества и газа,
Пострадавшего мужчину экстренно доставили в НИИ имени Склифосовского для оказания медицинской помощи. На месте возгорания продолжают работу пожарные и спасатели, проводится проверка обстоятельств случившегося.
Ранее в Москве на улице Мытна полыхали две квартиры и балкон, в результате чего пострадали девять человек, один погиб. Тогда также потребовалась экстренная медицинская помощь и эвакуация жильцов.
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