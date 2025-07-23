23 июля 2025

Взрыв газа произошел в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрыв баллонов газа произошел на седьмом этаже (архивное фото)
Взрыв баллонов газа произошел на седьмом этаже (архивное фото) Фото:

В северной части Москвы произошла серия взрывов газовых баллонов на седьмом этаже дома на Беломорской улице. В результате этого случился пожар. По информации из telegram-каналов, есть один пострадавший.

«По словам очевидцев, рванули газовые баллоны для плиты на кухне у 57-летнего жителя дома, а взрывной волной выбило окна», — передает слова очевидцев telegram-канал SHOT.  Огонь быстро распространился по помещению. По информации SHOT, квартира была отключена от электричества и газа,

Пострадавшего мужчину экстренно доставили в НИИ имени Склифосовского для оказания медицинской помощи. На месте возгорания продолжают работу пожарные и спасатели, проводится проверка обстоятельств случившегося.

Ранее в Москве на улице Мытна полыхали две квартиры и балкон, в результате чего пострадали девять человек, один погиб. Тогда также потребовалась экстренная медицинская помощь и эвакуация жильцов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В северной части Москвы произошла серия взрывов газовых баллонов на седьмом этаже дома на Беломорской улице. В результате этого случился пожар. По информации из telegram-каналов, есть один пострадавший. «По словам очевидцев, рванули газовые баллоны для плиты на кухне у 57-летнего жителя дома, а взрывной волной выбило окна», — передает слова очевидцев telegram-канал SHOT.  Огонь быстро распространился по помещению. По информации SHOT, квартира была отключена от электричества и газа, Пострадавшего мужчину экстренно доставили в НИИ имени Склифосовского для оказания медицинской помощи. На месте возгорания продолжают работу пожарные и спасатели, проводится проверка обстоятельств случившегося. Ранее в Москве на улице Мытна полыхали две квартиры и балкон, в результате чего пострадали девять человек, один погиб. Тогда также потребовалась экстренная медицинская помощь и эвакуация жильцов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...