23 июля 2025

Город в Волгоградской области остался без воды из-за урагана

© Служба новостей «URA.RU»
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Ураган оставил жителей в Волгоградской области без воды
Ураган оставил жителей в Волгоградской области без воды Фото:

Ураганный ветер оставил поселок Краснооктябрьский в Волгоградской области без водоснабжения. Причиной стала авария на кабельной линии ЛЭС, приведшая к отключению электроэнергии на водозаборных сооружениях. Об этом сообщает telegram-канал администрации города Волжский.

«В связи с обрывом кабельной линии ЛЭС произошло отключение электроэнергии водозаборных сооружений города. Из-за этого в 18:45 прекратилась подача питьевого водоснабжения поселка Краснооктябрьский», — говорится в сообщении администрации. В публикации уточняется, что если электроснабжение не будет восстановлено в ближайшее время, МУП «Водоканал» будет вынуждено снизить подачу холодной воды и в другие районы.

Специалисты филиала «Россети Юг» — «Волгоградэнерго», а также ВМЭС работают на месте происшествия. По данным администрации, восстановление электроснабжения организовано по резервным схемам для части потребителей. Энергетики продолжают устранять последствия повреждения, вызванного грозовым фронтом и ветром с порывами до 25 метров в секунду. Работы будут вестись до полного восстановления электроснабжения всех абонентов.

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Ураганный ветер оставил поселок Краснооктябрьский в Волгоградской области без водоснабжения. Причиной стала авария на кабельной линии ЛЭС, приведшая к отключению электроэнергии на водозаборных сооружениях. Об этом сообщает telegram-канал администрации города Волжский. «В связи с обрывом кабельной линии ЛЭС произошло отключение электроэнергии водозаборных сооружений города. Из-за этого в 18:45 прекратилась подача питьевого водоснабжения поселка Краснооктябрьский», — говорится в сообщении администрации. В публикации уточняется, что если электроснабжение не будет восстановлено в ближайшее время, МУП «Водоканал» будет вынуждено снизить подачу холодной воды и в другие районы. Специалисты филиала «Россети Юг» — «Волгоградэнерго», а также ВМЭС работают на месте происшествия. По данным администрации, восстановление электроснабжения организовано по резервным схемам для части потребителей. Энергетики продолжают устранять последствия повреждения, вызванного грозовым фронтом и ветром с порывами до 25 метров в секунду. Работы будут вестись до полного восстановления электроснабжения всех абонентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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