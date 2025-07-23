Ураган с сильным ветром, дождем и градом обрушился на Волгоград и Волжский. Это стало причиной отключений электроэнергии, повреждения зданий и порчи урожая. Подробнее — в материале URA.RU.
Ураган обрушился на Волгоград и Волжский
В некоторых районах области прошел сильный дождь с градом. Был порывистый ветер. Из-за непогоды в некоторых районах Волгограда отключилось электричество, а в Волжском временно прекратилась подача холодной воды.
В Волжском могут снизить подачу холодной воды
Подачу ресурса могут сократить. Причина — обрыв линий электропередач и отключение водозаборных сооружений. В сети появилось видео с упавшими ЛЭП, однако по кадрам определить точное место ЧП невозможно.
«В связи с этим в 18:45 была приостановлена подача питьевой воды в поселок Краснооктябрьский. Если электроснабжение водозаборных станций не восстановят в ближайшее время, МУП „Водоканал“ будет вынужден снизить давление холодного водоснабжения во всех районах города до 1 кгс/см», — сообщает мэрия.
В Волжском снесло крышу у школы
В Волжском сильными порывами ветра сорвало крышу со школы №?15. Повреждена столовая, также оборваны электропровода. Это следует из видео, опубликованного очевидцами с места ЧП.
Ветер и град в Волгоградской области повредили урожай
На ГЭСе [между городами Волгоград и Волжский] сильный ветер сорвал москитные сетки с окон. В населенном пункте Латошинка прошел крупный град, а в Чернышковском районе разрушены подвесной мост и крыша дома. Град также повредил урожай.
Огромный кран рухнул в речпорту
Погрузочный кран упал в речном порту города Волжский. На кадрах, сделанных местными жителями, видно, как один из погрузочных кранов, движимый силой ветра, наезжает на другой. От удала конструкция рушится.
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