23 июля 2025

Снесенные крыши, упавший кран и отсутствие воды: что известно об урагане в Волгоградской области. Фото, видео

Ураган обрушился на Волгоград и Волжский
© Служба новостей «URA.RU»
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Сильный ливень сопровождался порывистым ветром и градом
Сильный ливень сопровождался порывистым ветром и градом Фото:

Ураган с сильным ветром, дождем и градом обрушился на Волгоград и Волжский. Это стало причиной отключений электроэнергии, повреждения зданий и порчи урожая. Подробнее — в материале URA.RU.

Ураган обрушился на Волгоград и Волжский

В некоторых районах области прошел сильный дождь с градом. Был порывистый ветер. Из-за непогоды в некоторых районах Волгограда отключилось электричество, а в Волжском временно прекратилась подача холодной воды.

В Волжском могут снизить подачу холодной воды

Подачу ресурса могут сократить. Причина — обрыв линий электропередач и отключение водозаборных сооружений. В сети появилось видео с упавшими ЛЭП, однако по кадрам определить точное место ЧП невозможно.

«В связи с этим в 18:45 была приостановлена подача питьевой воды в поселок Краснооктябрьский. Если электроснабжение водозаборных станций не восстановят в ближайшее время, МУП „Водоканал“ будет вынужден снизить давление холодного водоснабжения во всех районах города до 1 кгс/см», — сообщает мэрия. 

В Волжском снесло крышу у школы

В Волжском сильными порывами ветра сорвало крышу со школы №?15. Повреждена столовая, также оборваны электропровода. Это следует из видео, опубликованного очевидцами с места ЧП.

Ветер и град в Волгоградской области повредили урожай

На ГЭСе [между городами Волгоград и Волжский] сильный ветер сорвал москитные сетки с окон. В населенном пункте Латошинка прошел крупный град, а в Чернышковском районе разрушены подвесной мост и крыша дома. Град также повредил урожай.

Огромный кран рухнул в речпорту

Погрузочный кран упал в речном порту города Волжский. На кадрах, сделанных местными жителями, видно, как один из погрузочных кранов, движимый силой ветра, наезжает на другой. От удала конструкция рушится.

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Ураган с сильным ветром, дождем и градом обрушился на Волгоград и Волжский. Это стало причиной отключений электроэнергии, повреждения зданий и порчи урожая. Подробнее — в материале URA.RU. Ураган обрушился на Волгоград и Волжский В некоторых районах области прошел сильный дождь с градом. Был порывистый ветер. Из-за непогоды в некоторых районах Волгограда отключилось электричество, а в Волжском временно прекратилась подача холодной воды. В Волжском могут снизить подачу холодной воды Подачу ресурса могут сократить. Причина — обрыв линий электропередач и отключение водозаборных сооружений. В сети появилось видео с упавшими ЛЭП, однако по кадрам определить точное место ЧП невозможно. «В связи с этим в 18:45 была приостановлена подача питьевой воды в поселок Краснооктябрьский. Если электроснабжение водозаборных станций не восстановят в ближайшее время, МУП „Водоканал“ будет вынужден снизить давление холодного водоснабжения во всех районах города до 1 кгс/см», — сообщает мэрия.  В Волжском снесло крышу у школы В Волжском сильными порывами ветра сорвало крышу со школы №?15. Повреждена столовая, также оборваны электропровода. Это следует из видео, опубликованного очевидцами с места ЧП. Ветер и град в Волгоградской области повредили урожай На ГЭСе [между городами Волгоград и Волжский] сильный ветер сорвал москитные сетки с окон. В населенном пункте Латошинка прошел крупный град, а в Чернышковском районе разрушены подвесной мост и крыша дома. Град также повредил урожай. Огромный кран рухнул в речпорту Погрузочный кран упал в речном порту города Волжский. На кадрах, сделанных местными жителями, видно, как один из погрузочных кранов, движимый силой ветра, наезжает на другой. От удала конструкция рушится.
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