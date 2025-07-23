23 июля 2025

Ректору крупного пермского вуза присвоили престижную ученую степень

Ректор Пермского Политеха Антон Петроченков стал профессором
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Антон Петроченков является автором более 200 научных работ
Антон Петроченков является автором более 200 научных работ Фото:

Ректору Пермского Политеха (ПНИПУ) Антону Петроченкову присвоили престижную ученую степень. Руководитель одного из крупнейших вузов краевой столицы стал профессором.

«В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 18 июля ректору ПНИПУ Антону Петроченкову присвоено ученое звание профессора. Научная специальность — „электротехнические комплексы и системы“» — рассказали URA.RU в пресс-службе вуза.

Антон Петроченков в 199 году с отличием окончил электротехнический факультет ПНИПУ по специальности «автоматизация технологических процессов и производств». С 2006 года возглавлял кафедру микропроцессорных средств автоматизации вуза. В 2022 году Петроченков стал проректором по образовательной деятельности высшего учебного заведения. В сентябре 2024 года официально вступил в должность ректора университета. Является автором более 200 научных работ, 30 изобретений и свидетельств о регистрации программ для ЭВМ и баз данных.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ректору Пермского Политеха (ПНИПУ) Антону Петроченкову присвоили престижную ученую степень. Руководитель одного из крупнейших вузов краевой столицы стал профессором. «В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 18 июля ректору ПНИПУ Антону Петроченкову присвоено ученое звание профессора. Научная специальность — „электротехнические комплексы и системы“» — рассказали URA.RU в пресс-службе вуза. Антон Петроченков в 199 году с отличием окончил электротехнический факультет ПНИПУ по специальности «автоматизация технологических процессов и производств». С 2006 года возглавлял кафедру микропроцессорных средств автоматизации вуза. В 2022 году Петроченков стал проректором по образовательной деятельности высшего учебного заведения. В сентябре 2024 года официально вступил в должность ректора университета. Является автором более 200 научных работ, 30 изобретений и свидетельств о регистрации программ для ЭВМ и баз данных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...