Ректору крупного пермского вуза присвоили престижную ученую степень

Ректору Пермского Политеха (ПНИПУ) Антону Петроченкову присвоили престижную ученую степень. Руководитель одного из крупнейших вузов краевой столицы стал профессором.
«В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 18 июля ректору ПНИПУ Антону Петроченкову присвоено ученое звание профессора. Научная специальность — „электротехнические комплексы и системы“» — рассказали URA.RU в пресс-службе вуза.
Антон Петроченков в 199 году с отличием окончил электротехнический факультет ПНИПУ по специальности «автоматизация технологических процессов и производств». С 2006 года возглавлял кафедру микропроцессорных средств автоматизации вуза. В 2022 году Петроченков стал проректором по образовательной деятельности высшего учебного заведения. В сентябре 2024 года официально вступил в должность ректора университета. Является автором более 200 научных работ, 30 изобретений и свидетельств о регистрации программ для ЭВМ и баз данных.
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