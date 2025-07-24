Пассажирский самолет Ан-24 пропал в Амурской области после мощного урагана: главное к этому часу

Пассажирский самолет Ан-24 исчез с радаров в Амурской области
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В районе пропажи наблюдались неблагоприятные погодные условия
В районе пропажи наблюдались неблагоприятные погодные условия Фото:
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Самолет Ан-24 с десятками пассажиров пропал с радаров в Приамурье

В Амурской области после сильного ночного урагана пропал с радаров пассажирский самолет Ан-24, выполнявший регулярный рейс по маршруту Благовещенск — Тында. На борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа. В поисках задействованы МЧС России. Что известно о случившемся — в материале URA.RU.

Что произошло

В Амурской области в нескольких километрах от аэропорта города Тында с радаров исчез пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», следовавший по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. 24 июля в 11:21 по местному времени Ан-24 вылетел из Благовещенска. В 12:58 после попытки повторного захода на посадку экипаж перестал выходить на связь, а самолет пропал с экранов радиолокаторов.

Экстренные службы сообщили, что обломки самолета обнаружены в 15 км от Тынды. Информацию передает «Интерфакс».

Сколько человек на борту

По предварительным данным, на борту находилось 43 пассажира, включая пятерых детей, а также шесть членов экипажа. Об этом написал губернатор Амурской области Василий Орлов в telegram-канале.

Погодные условия

По словам представителей правоохранительных органов, в районе пропажи наблюдались неблагоприятные погодные условия. Накануне в Приамурье прошла сильная буря, которая привела к перебоям с электроэнергией, водоснабжением и связью. В Белогорске, одном из крупных городов региона, введен режим чрезвычайной ситуации.

Реакция властей и служб

К предполагаемому месту происшествия оперативно направлены подразделения МЧС России. Для проведения поисковой операции также направлен вертолет Ми-8 из Благовещенска. К работе приступила наземная группа, состоящая из 12 человек. Байкало-Ангарская и Тындинская транспортные прокуратуры организовали совместную проверку исполнения законодательства в области обеспечения безопасности воздушных перевозок.

Для проведения поисков было задействовано поисково-спасательное воздушное судно Росавиации. Кроме того, к месту предполагаемого происшествия выдвинулась наземная поисково-спасательная команда аэропорта Тында, входящая в состав ФКП «Аэропорты Дальнего Востока», подведомственного агентству.

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В Амурской области после сильного ночного урагана пропал с радаров пассажирский самолет Ан-24, выполнявший регулярный рейс по маршруту Благовещенск — Тында. На борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа. В поисках задействованы МЧС России. Что известно о случившемся — в материале URA.RU. Что произошло В Амурской области в нескольких километрах от аэропорта города Тында с радаров исчез пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», следовавший по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. 24 июля в 11:21 по местному времени Ан-24 вылетел из Благовещенска. В 12:58 после попытки повторного захода на посадку экипаж перестал выходить на связь, а самолет пропал с экранов радиолокаторов. Экстренные службы сообщили, что обломки самолета обнаружены в 15 км от Тынды. Информацию передает «Интерфакс». Сколько человек на борту По предварительным данным, на борту находилось 43 пассажира, включая пятерых детей, а также шесть членов экипажа. Об этом написал губернатор Амурской области Василий Орлов в telegram-канале. Погодные условия По словам представителей правоохранительных органов, в районе пропажи наблюдались неблагоприятные погодные условия. Накануне в Приамурье прошла сильная буря, которая привела к перебоям с электроэнергией, водоснабжением и связью. В Белогорске, одном из крупных городов региона, введен режим чрезвычайной ситуации. Реакция властей и служб К предполагаемому месту происшествия оперативно направлены подразделения МЧС России. Для проведения поисковой операции также направлен вертолет Ми-8 из Благовещенска. К работе приступила наземная группа, состоящая из 12 человек. Байкало-Ангарская и Тындинская транспортные прокуратуры организовали совместную проверку исполнения законодательства в области обеспечения безопасности воздушных перевозок. Для проведения поисков было задействовано поисково-спасательное воздушное судно Росавиации. Кроме того, к месту предполагаемого происшествия выдвинулась наземная поисково-спасательная команда аэропорта Тында, входящая в состав ФКП «Аэропорты Дальнего Востока», подведомственного агентству.
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