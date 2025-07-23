В Челябинской области снизился уровень преступности

В Челябинской области в первые шесть месяцев 2025 года снизился уровень преступности. Раскрываемость же, в свою очередь, повысилась. Статистику привели на заседании коллегии ГУ МВД по региону.
«Благодаря профессиональной и эффективной работе органов внутренних дел уровень преступности в Челябинской области снизился на 7%. На 5,3% (до 61,6%) удалось повысить раскрываемость преступлений, в том числе, на 5,9% — тяжких и особо тяжких. Заметно уменьшилось количество граждан, пострадавших от преступных посягательств — на 19,8%. Число умышленных убийств снизилось на 13,7%, фактов причинения тяжкого вреда здоровью — на 11,3%, в том числе, на 15,4% со смертельным исходом», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
Там отметили результаты работы по профилактике и противодействию имущественным преступлениям. Грабежей стало меньше на 32%, мошенничеств — на 6,1%, краж — на 8% (в том числе на 31,1% из квартир и на 44,7% — транспортных средств, на 3,7% — угонов).
«Благодаря профессиональной работе сотрудников органов внутренних дел на 3,2% возросла эффективность раскрытия разбоев, показатель составил 100%. На 2,4 % выросла раскрываемость грабежей, на 3,3% — краж. Всего за первое полугодие в органы внутренних дел поступило свыше 350 тысяч сообщений, из которых более 26 тысяч — о преступлениях», — отметили в ведомстве.
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