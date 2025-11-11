Логотип РИА URA.RU
Челябинский хоккеист Кравцов забил гол через три минуты после возвращения в КХЛ. Видео

11 ноября 2025 в 14:34
Виталий Кравцов и Андрей Светлаков заработали по одному очку, забив гол

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Нападающий челябинского хоккейного клуба «Трактор» Виталий Кравцов, впервые вышедший на лед после возвращения из НХЛ, забил гол через три минуты после начала матча с «Амуром». Об этом сообщает следивший за игрой корреспондент URA.RU.

«Кравцов забрасывает в первом же матче, открывая счет в игре с хабаровским „Амуром“. Джошуа Ливо и Андрей Светлаков в ассистентах. Счет 0:1 в пользу „черно-белых“, — сообщает корреспондент агентства.

В прошлом сезоне Кравцов стал вторым бомбардиром «Трактора», однако в межсезонье уехал в НХЛ. В «Ванкувере» нападающий не прижился, команда расторгла с ним контракт.

Кравцов вернулся в КХЛ и 10 ноября подписал трехлетний контракт с челябинским клубом. 11 ноября он вышел на лед в выездном матче против «Амура», забив первую шайбу в игре. Тем самым Кравцов прервал более чем 100-минутную «сухую» серию вратаря хабаровчан Максима Дорожко.

