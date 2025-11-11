Виталий Кравцов и Андрей Светлаков заработали по одному очку, забив гол Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Нападающий челябинского хоккейного клуба «Трактор» Виталий Кравцов, впервые вышедший на лед после возвращения из НХЛ, забил гол через три минуты после начала матча с «Амуром». Об этом сообщает следивший за игрой корреспондент URA.RU.

«Кравцов забрасывает в первом же матче, открывая счет в игре с хабаровским „Амуром“. Джошуа Ливо и Андрей Светлаков в ассистентах. Счет 0:1 в пользу „черно-белых“, — сообщает корреспондент агентства.

В прошлом сезоне Кравцов стал вторым бомбардиром «Трактора», однако в межсезонье уехал в НХЛ. В «Ванкувере» нападающий не прижился, команда расторгла с ним контракт.

