Челябинский хоккеист Кравцов забил гол через три минуты после возвращения в КХЛ. Видео
Виталий Кравцов и Андрей Светлаков заработали по одному очку, забив гол
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Нападающий челябинского хоккейного клуба «Трактор» Виталий Кравцов, впервые вышедший на лед после возвращения из НХЛ, забил гол через три минуты после начала матча с «Амуром». Об этом сообщает следивший за игрой корреспондент URA.RU.
«Кравцов забрасывает в первом же матче, открывая счет в игре с хабаровским „Амуром“. Джошуа Ливо и Андрей Светлаков в ассистентах. Счет 0:1 в пользу „черно-белых“, — сообщает корреспондент агентства.
В прошлом сезоне Кравцов стал вторым бомбардиром «Трактора», однако в межсезонье уехал в НХЛ. В «Ванкувере» нападающий не прижился, команда расторгла с ним контракт.
Кравцов вернулся в КХЛ и 10 ноября подписал трехлетний контракт с челябинским клубом. 11 ноября он вышел на лед в выездном матче против «Амура», забив первую шайбу в игре. Тем самым Кравцов прервал более чем 100-минутную «сухую» серию вратаря хабаровчан Максима Дорожко.
Материал из сюжета:Челябинский ХК «Трактор» — сезон 2025/2026
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!